Extremadura convocará 805 plazas en 2027 en oposiciones en Secundaria, FP, escuelas de idiomas y conservatorios

La Junta de Extremadura convocará en 2027 un total de 805 plazas en oposiciones en Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios y Sectores Singulares.

Se trata, así, de una oferta "histórica" abordada en la Mesa Sectorial celebrada este lunes, día 19, en Mérida, según ha detallado la consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta, Sandra Valencia, en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida con los sindicatos.

En concreto, para profesores de enseñanza Secundaria se convocarán 26 para Filosofía; 15 para Latín; 40 para Lengua Castellana y Literatura; 41 para Geografía e Historia; 58 para Matemáticas; 23 para Física y Química; 26 Biología y Geología; 24 Dibujo; 10 para Francés; 54 para Inglés; 17 para Música; y 37 para Educación Física.

También, 60 plazas para orientación educativa; 31 para Tecnología; 20 en Administración de Empresas; 51 para FOL; 12 para Informática; 10 para Intervención socio-comunitaria; 7 para Organización y gestión comercial; 10 para organización y procesos de mantenimiento de vehículos; 10 para procesos de diagnóstico clínicos; 16 para procesos sanitarios; 10 para sistemas electrotécnicos y automáticos; y 16 para instalaciones electrotécnicas.

Igualmente, se convocarán 10 plazas para oficina de proyectos de construcción; 8 para operaciones y equipos de producción agraria; 10 para procedimientos diagnóstico clínico y ortoprotésico; 13 para procedimientos sanitarios y asistenciales; 15 para procesos de gestión administrativa; 12 servicios a la comunidad; 14 para sistemas y aplicaciones informáticas; y 6 para equipos electrónicos.

Con respecto a las escuelas oficiales de idiomas, se convocarán 30 plazas para inglés; dos para clarinete, seis para piano, dos para danza clásica, dos para dirección escénica y dos para lenguaje musical.

Asimismo, para el cuerpo 595, se convocarán dos plazas para diseño gráfico y dos para medios informáticos. Y con respecto a las especialidades de sectores singulares de FP, para cocina y pastelería 13, para mantenimiento de vehículos 19, para mecanizado y mantenimiento de máquinas 8 y para soldadura 5. En total, 805 plazas.

Según ha destacado la consejera, se trata de un número "histórico" de plazas. "En los últimos 20 años nunca se había convocado un proceso con un número tan alto de plazas, que viene a reafirmar el compromiso de la Junta de Extremadura con la educación pública, con la estabilización de sus docentes y, sobre todo, de los funcionarios de carrera que todos ingresarán en el cuerpo en las próximas oposiciones", ha subrayado.

En cuanto a las fechas de celebración de las pruebas, la consejera ha indicado que se dará a conocer próximamente. "Ya hoy tenemos definida la oferta y ahora se tiene que hacer otra mesa donde ya se vea la fecha, las características de todo y la convocatoria", ha apuntado.

En todo caso, ha señalado que se analizará la fecha en la que se convoquen oposiciones en otras comunidades autónomas para buscar "siempre el beneficio" de los opositores extremeños.

COLEGIO DE ALJUCÉN

Por otra parte, Sandra Valencia también ha remarcado que el colegio de Aljucén (Badajoz) no cierra, sino que se ha suspendido el funcionamiento del mismo durante este curso por falta de alumnos en el mismo.

"Quiero quedar claro que no se ha cerrado, que se trata simplemente de un centro donde no hay alumnos y en un sitio donde no hay alumnos, pues lógicamente no se puede dar clase", ha indicado.

Así, ha subrayado que "en el momento que el Colegio de Aljucén vuelva a tener alumnos matriculados, volverá a su actividad".