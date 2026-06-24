Detenidas tres personas y desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes en el norte de Cáceres

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Cotale, ha detenido a tres personas, dos mujeres y hombre, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y ha desarticulado un punto activo de venta de sustancias estupefacientes en el norte de la provincia de Cáceres.

La venta de diferentes tipos de drogas había generado una "notoria alarma social" en poblaciones del norte de Cáceres, lo que motivó el inicio de una investigación con el fin de esclarecer los hechos.

Ya con las primeras actuaciones de la fase indagatoria, los agentes situaron el punto de venta de sustancias estupefacientes en una vivienda ubicada en la comarca de Sierra de Gata, donde los compradores de localidades de la zona adquirían las supuestas drogas.

Asimismo, corroboraron que entre las sustancias estupefacientes con las que presuntamente comercializaban se encontraban la marihuana, el hachís, la cocaína y la anfetamina (Speed), las cuales son consideradas como "gravemente perjudiciales" para la salud.

Así, fruto de la investigación, el pasado 9 de junio, agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Coria, en coordinación con la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Coria y la Fiscalía Sección Territorial de Plasencia, realizaron un registro domiciliario en este inmueble, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Del resultado obtenido de la práctica de la diligencia de entrada y registro, se vieron reforzados y afianzados los indicios que los investigadores habían ido obteniendo durante la fase indagatoria, ya que hallaron en dicho domicilio diferentes tipos de sustancias estupefacientes, así como útiles para su supuesta preparación en dosis y posterior venta de dichas sustancias.

Durante la entrada y registro, los agentes hallaron y aprehendieron 630 dosis de anfetaminas (Speed); 180 dosis de cocaína, dispuestas para su supuesta venta; 30 gramos de hachís; 17 gramos de marihuana; básculas de precisión; útiles para la preparación en dosis de las sustancias y documentación relacionada con los hechos investigados.

Con las pruebas recabadas, tres personas han sido detenidas como presuntas autoras de la comisión de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, decretando la autoridad judicial el ingreso en prisión provisional para dos de ellas.