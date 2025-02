Mérida acoge la salida de la Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina

El próximo jueves, 6 de marzo, la Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina 2025 comienza en Mérida con una etapa cuyo primer sector será una contrarreloj individual por las calles de Mérida (con salida desde la Academia de Tráfico de la Guardia Civil y llegada a IFEME), de 10 a 12 horas.

La Policía Local informa de que durante el horario de celebración de la prueba, estará prohibido circular y estacionar en el recorrido. Los peatones deberán extremar las precauciones, circular por las aceras, utilizar los pasos de peatones y respetar las indicaciones del voluntariado.

La prueba consiste en una contrarreloj individual por un circuito urbano de aproximadamente 9 Km. (cada minuto saldrá una corredora). Comenzará a las 10 horas y el circuito se cerrará al tráfico a las 9.30 horas.

El recorrido, con salida en la Academia de Tráfico de la Guardia Civil, discurre por Avd. Duque de Ahumada, Avd. Félix Valverde Grimaldi, Glorieta de Avd. Félix Valverde Grimaldi con Avd. del Río (hacia centro ciudad), Avd. del Río, Glorieta de la Capitalidad, Avd. de la Libertad, Paseo de los Rosales, Puente Romano, Plaza de Roma, C/ Cava, Plza. del Rastro, C/ Graciano, Plza. Sto. Domingo, C/ John Lennon, Plza. del Rastro, C/ Puente, Paseo de Roma, Glorieta de Prima Porta (sentido contrario hacia puente Lusitania), Puente Lusitania (sentido contrario), Glorieta de la Capitalidad, Avd. del Rio hasta Glorieta situada en la confluencia de las calles C/ Zaragoza y Las Palmas del P.I. El Prado, Avd. del Rio, C/ Federico García Lorca, C/ Luis de Bernardi y C/ Manuel Núñez (IFEME), donde estará situada la meta.

Posteriormente, ya por la tarde, a las 15 horas se presentarán los equipos en la Plaza de España, desde donde habrá una salida neutralizada, a las 16 horas, en dirección a Cáceres, para terminar con el segundo sector de la primera etapa. La Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina 2025 está organizada por la Federación Extremeña de Ciclismo con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida.