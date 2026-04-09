Extremadura acogerá por primera vez el Campeonato de España Senior de Bádminton el próximo mes de mayo

El Campeonato de España Senior de Bádminton se celebrará del 1 al 3 de mayo, y por primera vez en Extremadura, con la presencia de 90 clubes del todo el territorio nacional. Una cita a la que asistirán más de 270 participantes, de entre 30 y 80 años, que cuenta con el respaldo de la Junta de Extremadura a través de la cesión del espacio en el que se desarrollará este evento deportivo, el Pabellón Multiusos de Cáceres.

En este sentido, el director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, ha resaltado el importante papel que juegan en la atracción de importantes eventos y campeonatos nacionales que se celebran en Extremadura el plantel de infraestructuras deportivas con las que cuenta la comunidad y, en este caso, gestionadas por la Junta de Extremadura.

Durante la presentación de este evento deportivo Amaro ha destacado los trabajos que desarrolla la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes no solo en la atracción y el desarrollo citas deportivas de nivel en Extremadura, en contacto continuo con promotores, entidades y federaciones; sino también en la puesta en valor de las infraestructuras deportivas de carácter regional, así como en tareas de mejora y promoción de las mismas.

En esta línea, Amaro ha destacado lo más de 1,8 millones de euros destinados el pasado año a la modernización y rehabilitación de eficiencia energética del Pabellón Multiusos.

Junto al director general de Jóvenes y Deportes, han asistido a la presentación la concejala Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez; el diputado del área de Deportes de la Diputación Cáceres Pablo García; el presidente de la Federación Española de Badminton, Andoni Azurmendi, y el presidente de la federación extremeña, Manuel Caperote.