DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF, victorias para Coria y Extremadura, empate para el Cacereño en Riazor y derrota del Mérida en León. En 2ªRFEF doble triunfo para Badajoz y Don Benito y en 3ª el Castuera es el primer líder de la temporada.

Redacción