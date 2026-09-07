DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF, victorias para Coria y Extremadura, empate para el Cacereño en Riazor y derrota del Mérida en León. En 2ªRFEF doble triunfo para Badajoz y Don Benito y en 3ª el Castuera es el primer líder de la temporada.

Redacción

Extremadura |

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RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Mérida-Getafe (0-5)

Liga Nacional Juvenil

Hispanolusa-Extremadura (1-3)

Cacereño-Coria (3-2)

Badajoz-Villafranca (7-0)

La Cruz Villanovense-Flecha Negra (1-0)

Fuente de Cantos-Don Benito (2-1)

Ciudad de Plasencia-Vedruna Cáceres (1-0)

Puebla de la Calzada-Moralo (3-1)

Zafra-Diocesano (2-2)

Gévora-San Roque (3-1)

Segunda RFEF Femenino

Sporting Club-Cacereño Atlético (2-0)

Primera RFEF Masculina

Coria-Barakaldo (4-1)

Deportivo Fabril-Cacereño (1-1)

Cultural Leonesa-Mérida (1-0)

Extremadura-Racing de Ferrol (1-0)

Segunda RFEF Masculina

Badajoz-Tenerife B (2-1)

Antoniano-Don Benito (1-2)

Tercera RFEF Masculina

Castuera-Gévora (5-0)

UP Plasencia-Santa Amalia (0-0)

Montijo-Cabeza del Buey (1-2)

Moralo-Villanovense (2-1)

Jaraiz-Pueblonuevo (2-2)

Villafranca-Azuaga (1-4)

Quintana-Zafra (0-1)

Jerez-Puebla de la Calzada (2-2)

Llerenense-Guadiana (1-0)

Copa de Extremadura (Ronda Previa)

Navaconcejo-Casar de Cáceres (2-7)

Fregenal-Campillo (0-1)

La Roca-Peña el Valle (1-2)

Valdehornillo-Fuenlabrada de los Montes (0-3)

Copa de Extremadura Femenina

Féminas Don Benito-Extremadura Femenino (5-1)

San Miguel Plasencia-Cacereño Atlético B (2-1)

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