Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Mérida-Getafe (0-5)
Liga Nacional Juvenil
Hispanolusa-Extremadura (1-3)
Cacereño-Coria (3-2)
Badajoz-Villafranca (7-0)
La Cruz Villanovense-Flecha Negra (1-0)
Fuente de Cantos-Don Benito (2-1)
Ciudad de Plasencia-Vedruna Cáceres (1-0)
Puebla de la Calzada-Moralo (3-1)
Zafra-Diocesano (2-2)
Gévora-San Roque (3-1)
Segunda RFEF Femenino
Sporting Club-Cacereño Atlético (2-0)
Primera RFEF Masculina
Coria-Barakaldo (4-1)
Deportivo Fabril-Cacereño (1-1)
Cultural Leonesa-Mérida (1-0)
Extremadura-Racing de Ferrol (1-0)
Segunda RFEF Masculina
Badajoz-Tenerife B (2-1)
Antoniano-Don Benito (1-2)
Tercera RFEF Masculina
Castuera-Gévora (5-0)
UP Plasencia-Santa Amalia (0-0)
Montijo-Cabeza del Buey (1-2)
Moralo-Villanovense (2-1)
Jaraiz-Pueblonuevo (2-2)
Villafranca-Azuaga (1-4)
Quintana-Zafra (0-1)
Jerez-Puebla de la Calzada (2-2)
Llerenense-Guadiana (1-0)
Copa de Extremadura (Ronda Previa)
Navaconcejo-Casar de Cáceres (2-7)
Fregenal-Campillo (0-1)
La Roca-Peña el Valle (1-2)
Valdehornillo-Fuenlabrada de los Montes (0-3)
Copa de Extremadura Femenina
Féminas Don Benito-Extremadura Femenino (5-1)
San Miguel Plasencia-Cacereño Atlético B (2-1)