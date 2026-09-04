DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF, el Coria recibe al Barakaldo, el Extremadura al Racing de Ferrol y Cacereño y Mérida viajarán a Coruña y León respectivamente. En 2ª: Badajoz arranca la liga en casa frente al filial del Tenerife y el Don Benito visita la cancha del Antoniano.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Mérida-Getafe (sábado 5 de septiembre, 18h)

Liga Nacional Juvenil

Cacereño-Coria (sábado 5 de septiembre, 17h)

Puebla de la Calzada-Moralo (sábado 5 de septiembre, 20h)

Badajoz-Villafranca (sábado 5 de septiembre, 18h)

Fuente de Cantos-Don Benito (sábado 5 de septiembre, 19h)

Ciudad de Plasencia-Vedruna Cáceres (sábado 5 de septiembre, 19:30h)

Zafra-Diocesano (sábado 5 de septiembre, 20h)

La Cruz Villanovense-Flecha Negra (sábado 5 de septiembre, 18h)

Gévora-San Roque (domingo 6 de septiembre, 12h)

Hispanolusa-Extremadura (sábado 5 de septiembre, 11h)

Segunda RFEF Femenino

Sporting Club-Cacereño Atlético (sábado 5 de septiembre, 18:30h)

Primera RFEF Masculina

Coria-Barakaldo (sábado 5 de septiembre, 18:45h)

Deportivo Fabril-Cacereño (domingo 6 de septiembre, 12h)

Cultural Leonesa-Mérida (domingo 6 de septiembre, 16h)

Extremadura-Racing de Ferrol (domingo 6 de septiembre, 18:15h)

Segunda RFEF Masculina

Badajoz-Tenerife B (domingo 6 de septiembre, 12h)

Antoniano-Don Benito (domingo 6 de septiembre, 19h)

Tercera RFEF Masculina

Castuera-Gévora (sábado 5 de septiembre, 20h)

Montijo-Cabeza del Buey (domingo 6 de septiembre, 12:30h)

Villafranca-Azuaga (domingo 6 de septiembre, 19h)

Pueblonuevo-Jaraíz (domingo 6 de septiembre, 18:30h)

Quintana-Zafra (domingo 6 de septiembre, 19h)

UP Plasencia-Santa Amalia (domingo 6 de septiembre, 12h)

Moralo-Villanovense (domingo 6 de septiembre, 12:30h)

Jerez-Puebla de la Calzada (domingo 6 de septiembre, 19h)

Llerenense-Guadiana (domingo 6 de septiembre, 19:30h)

Copa de Extremadura (Ronda Previa)

Navaconcejo-Casar de Cáceres (viernes 4 de septiembre, 20:30h)

Fregenal-Campillo (domingo 6 de septiembre, 18h)

La Roca-Peña el Valle (domingo 6 de septiembre, 19h)

Valdehornillo-Fuenlabrada de los Montes (domingo 6 de septiembre, 19h)

Copa de Extremadura Femenina (Grupo 1)

Féminas Don Benito-Extremadura Femenino (domingo 6 de septiembre, 11h)

San Miguel Plasencia-Cacereño Atlético B (domingo 6 de septiembre, 11h)

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