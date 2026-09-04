Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Mérida-Getafe (sábado 5 de septiembre, 18h)
Liga Nacional Juvenil
Cacereño-Coria (sábado 5 de septiembre, 17h)
Puebla de la Calzada-Moralo (sábado 5 de septiembre, 20h)
Badajoz-Villafranca (sábado 5 de septiembre, 18h)
Fuente de Cantos-Don Benito (sábado 5 de septiembre, 19h)
Ciudad de Plasencia-Vedruna Cáceres (sábado 5 de septiembre, 19:30h)
Zafra-Diocesano (sábado 5 de septiembre, 20h)
La Cruz Villanovense-Flecha Negra (sábado 5 de septiembre, 18h)
Gévora-San Roque (domingo 6 de septiembre, 12h)
Hispanolusa-Extremadura (sábado 5 de septiembre, 11h)
Segunda RFEF Femenino
Sporting Club-Cacereño Atlético (sábado 5 de septiembre, 18:30h)
Primera RFEF Masculina
Coria-Barakaldo (sábado 5 de septiembre, 18:45h)
Deportivo Fabril-Cacereño (domingo 6 de septiembre, 12h)
Cultural Leonesa-Mérida (domingo 6 de septiembre, 16h)
Extremadura-Racing de Ferrol (domingo 6 de septiembre, 18:15h)
Segunda RFEF Masculina
Badajoz-Tenerife B (domingo 6 de septiembre, 12h)
Antoniano-Don Benito (domingo 6 de septiembre, 19h)
Tercera RFEF Masculina
Castuera-Gévora (sábado 5 de septiembre, 20h)
Montijo-Cabeza del Buey (domingo 6 de septiembre, 12:30h)
Villafranca-Azuaga (domingo 6 de septiembre, 19h)
Pueblonuevo-Jaraíz (domingo 6 de septiembre, 18:30h)
Quintana-Zafra (domingo 6 de septiembre, 19h)
UP Plasencia-Santa Amalia (domingo 6 de septiembre, 12h)
Moralo-Villanovense (domingo 6 de septiembre, 12:30h)
Jerez-Puebla de la Calzada (domingo 6 de septiembre, 19h)
Llerenense-Guadiana (domingo 6 de septiembre, 19:30h)
Copa de Extremadura (Ronda Previa)
Navaconcejo-Casar de Cáceres (viernes 4 de septiembre, 20:30h)
Fregenal-Campillo (domingo 6 de septiembre, 18h)
La Roca-Peña el Valle (domingo 6 de septiembre, 19h)
Valdehornillo-Fuenlabrada de los Montes (domingo 6 de septiembre, 19h)
Copa de Extremadura Femenina (Grupo 1)
Féminas Don Benito-Extremadura Femenino (domingo 6 de septiembre, 11h)
San Miguel Plasencia-Cacereño Atlético B (domingo 6 de septiembre, 11h)