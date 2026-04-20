DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF: El Mérida se trae los tres puntos de O Carballiño el Cacereño una abultada derrota de Balaídos. En 2ª: Derrota clara del Coria en cancha del líder, el Extremadura rescataba un punto en Jerez. En 3ª: Ganaban Don Benito, Badajoz y Villanovense, derrota de Moralo y Diocesano, empate del Llerenense. En baloncesto: Pierde Al-Qázeres, Gana Miralvalle y épico triunfo del Cáceres en Toledo.

Redacción