Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano-Unionistas Salamanca (0-1)
Badajoz-La Cruz Villanovense (3-0)
Liga Nacional Juvenil
Zafra-Badajoz B (3-1)
Fuente de Cantos-Moralo (1-1)
Villafranca-La Cruz Villanovense B (2-1)
Flecha Negra-Vedruna Cáceres (2-2)
Cacereño-Don Benito (4-0)
Don Bosco-Extremadura (0-3)
Mérida-Ciudad de Plasencia (4-2)
San Roque-Diocesano B (3-2)
Santa Amalia-Hispanolusa (0-3)
Segunda RFEF Femenina
Unión Viera-Cacereño Atlético (1-1)
Getafe-SportExtremadura (1-1)
Tercera RFEF Femenina
San Miguel Plasencia-La Roca (1-2)
SportExtremadura B-Féminas Don Benito (2-1)
Mérida-Extremadura Femenino (0-3)
Zafra-Badajoz (1-1)
Primera RFEF Masculina
Celta Fortuna-Cacereño (3-0)
Arenteiro-Mérida (0-2)
Segunda RFEF Masculina
Tenerife B-Coria (4-0)
Xerez-Extremadura (0-0)
Tercera RFEF Masculina
Montehermoso-Llerenense (2-2)
Calamonte-Montijo (2-3)
Puebla de la Calzada-Pueblonuevo (3-1)
Villanovense-Cabeza del Buey (3-2)
Azuaga-Diocesano (2-0)
Jerez-Don Benito (0-2)
Gévora-Moralo (2-1)
Jaraíz-Badajoz (1-4)
Santa Amalia-Villafranca (0-2)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Cabezuela-UP Plasencia (1-4)
Chinato-Piornal (2-0)
Ciudad de Plasencia-Moraleja (2-3)
Torrejoncillo-Arroyo (2-6)
Amanecer-Trujillo (1-1)
Talayuela-Malpartida (5-2)
Moralo B-Torreorgaz (3-2)
Grupo 2
Badajoz B-La Garrovilla (3-2)
Barbaño-Valdebótoa (0-3)
Guadiana-Sanvicenteño (1-1)
Talavera-Hernando de Soto (3-2)
Villar del Rey-Lobón (0-2)
Cheles-San Jorge (3-1)
Valdelacalzada-Racing Valverdeño (1-0)
Grupo 3
Monterrubio-Castuera (2-2)
Miajadas-Don Benito (2-3)
Campanario-Zarceño (4-1)
Hernán Cortés-Guareña (1-1)
Talarrubias-Peleño (1-3)
Almoharín-Athletic Valle (3-0)
Valdivia-Quintana (1-3)
Grupo 4
Zafra-Oliva (2-0)
Mérida Promesas-Belenense (0-0)
Bienvenida-Fuente de Cantos (3-3)
Torremejía-Gran Maestre (1-2)
Aceuchal-La Estrella (1-3)
San Serván-Solana (2-2)
Don Álvaro-Usagre (3-2)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
El Batán-Aceituna (3-1)
Las Hurdes-Amanecer B (5-0)
Cañaveral-Nuevo Cáceres (0-4)
Ciudad de Plasencia B-Tiétar (3-1)
Hervás-Nuevo Plasencia (0-2)
Navaconcejo-Valdefuentes (1-0)
Jerte-Casar de Cáceres (3-4)
Grupo 2
Madrigalejo-Malpartida (2-2)
Metelinense-Madroñera (8-1)
San Bartolomé-Esparragosa (2-0)
Palazuelo-La Haba (2-0)
Fuenlabrada-Valdehornillo (5-3)
Orellana-Casas de Don Pedro (1-1)
Ilipense Zalamea-Puebla de Alcocer (5-0)
Grupo 3
Hispanolusa-Don Bosco (2-2)
Puerta Palmas-San Francisco de Olivenza (3-0)
Alburquerque-Olivenza UD (1-0)
Santa Quiteria-La Roca (2-3)
Peña el Valle-San Roque (2-0)
La Albuera-Obandina (0-4)
Valencia de Alcántara-Villanueva del Fresno (2-1)
Grupo 4
Juventud UVA-Ribereña (1-3)
Santa Marta-Alange (3-0)
Fornacense-Fregenal (1-2)
Higuera-Campillo (0-5)
Vadesa-Segureña (3-0)
Jerez B-Monesterio (1-2)
Berlanga-Trujillanos (1-4)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Mioño-Colegio San José (4-2)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-Inter Movistar (0-7)
Alcorcón-Grupo López Bolaños (8-1)
Tercera División
Salvatierra-Almendralejo (3-1)
Arroyo-Jarandilla (3-6)
Colegio San José-Burguillos (6-4)
Badajoz Energía-Navalmoral (1-4)
Talayuela-Casar de Cáceres (2-2)
Villagarcía-Cáceres Universidad (3-3)
Granja-Castañar (5-0)
Rena-Torrecillas (9-6)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Lima Horta Barcelona (63-71)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Andratx (55-47)
Segunda FEB Masculina
Toledo Basket-Cáceres Patrimonio (75-77)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-Alcalá (69-62)
San Antonio Cáceres-San Fernando (89-68)
Sevilla Coria-CBA Spain (67-48)
Vitaly La Mar Badajoz-Peñarroya (103-77)
Aljaraque-Sagrado Corazón Cáceres (78-89)
Dos Hermanas-Bosco Mérida (81-68)