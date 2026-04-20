DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF: El Mérida se trae los tres puntos de O Carballiño el Cacereño una abultada derrota de Balaídos. En 2ª: Derrota clara del Coria en cancha del líder, el Extremadura rescataba un punto en Jerez. En 3ª: Ganaban Don Benito, Badajoz y Villanovense, derrota de Moralo y Diocesano, empate del Llerenense. En baloncesto: Pierde Al-Qázeres, Gana Miralvalle y épico triunfo del Cáceres en Toledo.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano-Unionistas Salamanca (0-1)

Badajoz-La Cruz Villanovense (3-0)

Liga Nacional Juvenil

Zafra-Badajoz B (3-1)

Fuente de Cantos-Moralo (1-1)

Villafranca-La Cruz Villanovense B (2-1)

Flecha Negra-Vedruna Cáceres (2-2)

Cacereño-Don Benito (4-0)

Don Bosco-Extremadura (0-3)

Mérida-Ciudad de Plasencia (4-2)

San Roque-Diocesano B (3-2)

Santa Amalia-Hispanolusa (0-3)

Segunda RFEF Femenina

Unión Viera-Cacereño Atlético (1-1)

Getafe-SportExtremadura (1-1)

Tercera RFEF Femenina

San Miguel Plasencia-La Roca (1-2)

SportExtremadura B-Féminas Don Benito (2-1)

Mérida-Extremadura Femenino (0-3)

Zafra-Badajoz (1-1)

Primera RFEF Masculina

Celta Fortuna-Cacereño (3-0)

Arenteiro-Mérida (0-2)

Segunda RFEF Masculina

Tenerife B-Coria (4-0)

Xerez-Extremadura (0-0)

Tercera RFEF Masculina

Montehermoso-Llerenense (2-2)

Calamonte-Montijo (2-3)

Puebla de la Calzada-Pueblonuevo (3-1)

Villanovense-Cabeza del Buey (3-2)

Azuaga-Diocesano (2-0)

Jerez-Don Benito (0-2)

Gévora-Moralo (2-1)

Jaraíz-Badajoz (1-4)

Santa Amalia-Villafranca (0-2)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Cabezuela-UP Plasencia (1-4)

Chinato-Piornal (2-0)

Ciudad de Plasencia-Moraleja (2-3)

Torrejoncillo-Arroyo (2-6)

Amanecer-Trujillo (1-1)

Talayuela-Malpartida (5-2)

Moralo B-Torreorgaz (3-2)

Grupo 2

Badajoz B-La Garrovilla (3-2)

Barbaño-Valdebótoa (0-3)

Guadiana-Sanvicenteño (1-1)

Talavera-Hernando de Soto (3-2)

Villar del Rey-Lobón (0-2)

Cheles-San Jorge (3-1)

Valdelacalzada-Racing Valverdeño (1-0)

Grupo 3

Monterrubio-Castuera (2-2)

Miajadas-Don Benito (2-3)

Campanario-Zarceño (4-1)

Hernán Cortés-Guareña (1-1)

Talarrubias-Peleño (1-3)

Almoharín-Athletic Valle (3-0)

Valdivia-Quintana (1-3)

Grupo 4

Zafra-Oliva (2-0)

Mérida Promesas-Belenense (0-0)

Bienvenida-Fuente de Cantos (3-3)

Torremejía-Gran Maestre (1-2)

Aceuchal-La Estrella (1-3)

San Serván-Solana (2-2)

Don Álvaro-Usagre (3-2)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

El Batán-Aceituna (3-1)

Las Hurdes-Amanecer B (5-0)

Cañaveral-Nuevo Cáceres (0-4)

Ciudad de Plasencia B-Tiétar (3-1)

Hervás-Nuevo Plasencia (0-2)

Navaconcejo-Valdefuentes (1-0)

Jerte-Casar de Cáceres (3-4)

Grupo 2

Madrigalejo-Malpartida (2-2)

Metelinense-Madroñera (8-1)

San Bartolomé-Esparragosa (2-0)

Palazuelo-La Haba (2-0)

Fuenlabrada-Valdehornillo (5-3)

Orellana-Casas de Don Pedro (1-1)

Ilipense Zalamea-Puebla de Alcocer (5-0)

Grupo 3

Hispanolusa-Don Bosco (2-2)

Puerta Palmas-San Francisco de Olivenza (3-0)

Alburquerque-Olivenza UD (1-0)

Santa Quiteria-La Roca (2-3)

Peña el Valle-San Roque (2-0)

La Albuera-Obandina (0-4)

Valencia de Alcántara-Villanueva del Fresno (2-1)

Grupo 4

Juventud UVA-Ribereña (1-3)

Santa Marta-Alange (3-0)

Fornacense-Fregenal (1-2)

Higuera-Campillo (0-5)

Vadesa-Segureña (3-0)

Jerez B-Monesterio (1-2)

Berlanga-Trujillanos (1-4)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Mioño-Colegio San José (4-2)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-Inter Movistar (0-7)

Alcorcón-Grupo López Bolaños (8-1)

Tercera División

Salvatierra-Almendralejo (3-1)

Arroyo-Jarandilla (3-6)

Colegio San José-Burguillos (6-4)

Badajoz Energía-Navalmoral (1-4)

Talayuela-Casar de Cáceres (2-2)

Villagarcía-Cáceres Universidad (3-3)

Granja-Castañar (5-0)

Rena-Torrecillas (9-6)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Lima Horta Barcelona (63-71)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Andratx (55-47)

Segunda FEB Masculina

Toledo Basket-Cáceres Patrimonio (75-77)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-Alcalá (69-62)

San Antonio Cáceres-San Fernando (89-68)

Sevilla Coria-CBA Spain (67-48)

Vitaly La Mar Badajoz-Peñarroya (103-77)

Aljaraque-Sagrado Corazón Cáceres (78-89)

Dos Hermanas-Bosco Mérida (81-68)

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