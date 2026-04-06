DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, el Mérida caía en Ponferrada y el Cacereño sacaba un punto en campo del líder Tenerife. En 2ª, victorias a domicilio para Extremadura y Coria. En 3ª: Ganaban Don Benito, Badajoz y Moralo. Empate del Jaraíz, Diocesano y Jerez. Y en Baloncesto: Doble derrota para Al-Qázeres y Cáceres Patrimonio.

Redacción