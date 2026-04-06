DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, el Mérida caía en Ponferrada y el Cacereño sacaba un punto en campo del líder Tenerife. En 2ª, victorias a domicilio para Extremadura y Coria. En 3ª: Ganaban Don Benito, Badajoz y Moralo. Empate del Jaraíz, Diocesano y Jerez. Y en Baloncesto: Doble derrota para Al-Qázeres y Cáceres Patrimonio.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Valladolid-La Cruz Villanovense (3-2)

Real Madrid-Badajoz (5-0)

Diocesano-Rayo Vallecano (2-3)

Liga Nacional Juvenil

Flecha Negra-Extremadura (2-3)

Zafra-La Cruz Villanovense B (1-0)

Cacereño-Ciudad de Plasencia (2-3)

Fuente de Cantos-Don Benito (2-0)

Mérida-Diocesano B (3-1)

Moralo-Vedruna Cáceres (3-2)

Santa Amalia-Badajoz B (0-3)

Don Bosco-Hispanolusa (1-3)

San Roque-Villafranca (1-5)

Primera RFEF Femenina

Cacereño-Villareal (0-0)

Primera RFEF Masculina

Tenerife-Cacereño (1-1)

Ponferradina-Mérida (4-1)

Segunda RFEF Masculina

Yeclano-Extremadura (2-3)

Real Madrid C-Coria (2-3)

Tercera RFEF Masculina

Puebla de la Calzada-Moralo (0-2)

Gévora-Villafranca (1-3)

Cabeza del Buey-Llerenense (1-0)

Jerez-Santa Amalia (2-2)

Azuaga-Don Benito (0-1)

Calamonte-Diocesano (1-1)

Montehermoso-Pueblonuevo (1-0)

Villanovense-Badajoz (1-2)

Jaraíz-Montijo (1-1)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Ciudad de Plasencia B-Nuevo Cáceres (0-2)

El Batán-Nuevo Plasencia (3-1)

Brocense-Valdefuentes (1-2)

Navaconcejo-Casar de Cáceres (3-4)

Las Hurdes-Aceituna (1-3)

Jerte-Hervás (5-1)

Grupo 2

Metelinense-Esparragosa (6-0)

Fuenlabrada-La Haba (4-1)

San Bartolomé-Puebla de Alcocer (SUSPENDIDO)

Malpartida-Casas de Don Pedro (2-1)

Madrigalejo-Madroñera (4-0)

Palazuelo-Herrera (0-0)

Grupo 3

La Albuera-Puebla de la Calzada B (1-1)

Puerta Palmas-Villanueva del Fresno (2-0)

Santa Quiteria-San Roque (2-1)

Hispanolusa-Olivenza UD (5-0)

Peña el Valle-San Francisco Olivenza (4-1)

Alburquerque-Obandina (1-0)

La Roca-Don Bosco (2-1)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Mallorca Palma-Al-Qázeres Extremadura (98-56)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Coto Córdoba (58-70)

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