Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Valladolid-La Cruz Villanovense (3-2)
Real Madrid-Badajoz (5-0)
Diocesano-Rayo Vallecano (2-3)
Liga Nacional Juvenil
Flecha Negra-Extremadura (2-3)
Zafra-La Cruz Villanovense B (1-0)
Cacereño-Ciudad de Plasencia (2-3)
Fuente de Cantos-Don Benito (2-0)
Mérida-Diocesano B (3-1)
Moralo-Vedruna Cáceres (3-2)
Santa Amalia-Badajoz B (0-3)
Don Bosco-Hispanolusa (1-3)
San Roque-Villafranca (1-5)
Primera RFEF Femenina
Cacereño-Villareal (0-0)
Primera RFEF Masculina
Tenerife-Cacereño (1-1)
Ponferradina-Mérida (4-1)
Segunda RFEF Masculina
Yeclano-Extremadura (2-3)
Real Madrid C-Coria (2-3)
Tercera RFEF Masculina
Puebla de la Calzada-Moralo (0-2)
Gévora-Villafranca (1-3)
Cabeza del Buey-Llerenense (1-0)
Jerez-Santa Amalia (2-2)
Azuaga-Don Benito (0-1)
Calamonte-Diocesano (1-1)
Montehermoso-Pueblonuevo (1-0)
Villanovense-Badajoz (1-2)
Jaraíz-Montijo (1-1)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia B-Nuevo Cáceres (0-2)
El Batán-Nuevo Plasencia (3-1)
Brocense-Valdefuentes (1-2)
Navaconcejo-Casar de Cáceres (3-4)
Las Hurdes-Aceituna (1-3)
Jerte-Hervás (5-1)
Grupo 2
Metelinense-Esparragosa (6-0)
Fuenlabrada-La Haba (4-1)
San Bartolomé-Puebla de Alcocer (SUSPENDIDO)
Malpartida-Casas de Don Pedro (2-1)
Madrigalejo-Madroñera (4-0)
Palazuelo-Herrera (0-0)
Grupo 3
La Albuera-Puebla de la Calzada B (1-1)
Puerta Palmas-Villanueva del Fresno (2-0)
Santa Quiteria-San Roque (2-1)
Hispanolusa-Olivenza UD (5-0)
Peña el Valle-San Francisco Olivenza (4-1)
Alburquerque-Obandina (1-0)
La Roca-Don Bosco (2-1)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Mallorca Palma-Al-Qázeres Extremadura (98-56)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Coto Córdoba (58-70)