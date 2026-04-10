Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF: El Mérida recibe al líder Tenerife y el Cacereño al filial del Athletic. En 2ª: Extremadura-Recre y Coria-Navalcarnero. En 3ª: Badajoz-Montehermoso, Pueblonuevo-Jaraíz, Llerenense-Villanovense y Don Benito-Santa Amalia, entre otros. Y en baloncesto: Al-Qázeres recibe al Zamora, Miralvalle viaja a Almeda y el Cáceres se mide al Valladolid.

Pelota de fútbol | Getty images

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Burgos-Diocesano (sábado 11 de abril, 12h)

Badajoz-Valladolid (sábado 11 de abril, 16h)

La Cruz Villanovense-Unionistas Salamanca (domingo 12 de abril, 12h)

Liga Nacional Juvenil

Don Benito-Flecha Negra (sábado 11 de abril, 17:30h)

La Cruz Villanovense B-Moralo (sábado 11 de abril, 16h)

Vedruna Cáceres-Fuente de Cantos (domingo 12 de abril, 12h)

Extremadura-Cacereño (miércoles 8 de abril, 20h)

Ciudad de Plasencia-Don Bosco (sábado 11 de abril, 18h)

Hispanolusa-Mérida (sábado 11 de abril, 16h)

Diocesano B-Santa Amalia (domingo 12 de abril, 10h)

Badajoz B-San Roque (domingo 12 de abril, 11:30h)

Villafranca-Zafra (viernes 10 de abril, 20h)

Segunda RFEF Femenina

Cacereño-Las Rozas (sábado 11 de abril, 16h)

SportExtremadura-Sporting Club (domingo 12 de abril, 12h)

Tercera RFEF Femenina

Mérida-Zafra (domingo 12 de abril, 11:30h)

Badajoz-San Miguel Plasencia (domingo 12 de abril, 17h)

Cacereño Atlético B-Villanovense (domingo 12 de abril, 12h)

Don Benito-Extremadura Femenino (domingo 12 de abril, 12h)

Primera RFEF Masculina

Cacereño-Athletic B (viernes 11 de abril, 21:15h)

Mérida-Tenerife (domingo 12 de abril, 18:15h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Recreativo Huelva (domingo 12 de abril, 18h)

Coria-Navalcarnero (domingo 12 de abril, 18:30h)

Tercera RFEF Masculina

Villafranca-Azuaga (domingo 12 de abril, 12h)

Diocesano-Gévora (domingo 12 de abril, 12h)

Moralo-Calamonte (domingo 12 de abril, 12h)

Montijo-Puebla de la Calzada (domingo 12 de abril, 12h)

Pueblonuevo-Jaraíz (domingo 12 de abril, 18h)

Badajoz-Montehermoso (domingo 12 de abril, 19h)

Llerenense-Villanovense (domingo 12 de abril, 18h)

Cabeza del Buey-Jerez (domingo 12 de abril, 12:30h)

Don Benito-Santa Amalia (domingo 12 de abril, 12h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

UP Plasencia-Moraleja (sábado 11 de abril, 18:30h)

Malpartida-Ciudad del Plasencia (domingo 12 de abril, 12:30h)

Trujillo-Torrejoncillo (domingo 12 de abril, 12:30h)

Torreorgaz-Amanecer (domingo 12 de abril, 12:30h)

Piornal-Moralo B (domingo 12 de abril, 18h)

Cabezuela-Chinato (domingo 12 de abril, 18h)

Arroyo-Talayuela (domingo 12 de abril, 12h)

Grupo 2

Hernando de Soto-La Garrovilla (domingo 12 de abril, 12:30h)

Lobón-Badajoz B (domingo 12 de abril, 12:30h)

San Jorge-Villar del Rey (domingo 12 de abril, 17:30h)

Valverdeño-Cheles (domingo 12 de abril, 17:30h)

Valdebótoa-Valdelacalzada (domingo 12 de abril, 12:30h)

Sanvicenteño-Barbaño (domingo 12 de abril, 18h)

Talavera-Guadiana (domingo 12 de abril, 12h)

Grupo 3

Guareña-Castuera (domingo 12 de abril, 12h)

Athletic Valle-Monterrubio (domingo 12 de abril, 18:30h)

Quintana-Almoharín (domingo 12 de abril, 18h)

Gimnástico Don Benito-Valdivia (domingo 12 de abril, 17h)

Peleño-Miajadas (domingo 12 de abril, 17:30h)

Zarceño-Talarrubias (domingo 12 de abril, 12h)

Hernán Cortés-Campanario (domingo 12 de abril, 18h)

Grupo 4

Solana-Fuente de Cantos (domingo 12 de abril, 18:30h)

Gran Maestre-Bienvenida (domingo 12 de abril, 19h)

Belenense-Torremejía (domingo 12 de abril, 12h)

Usagre-Mérida Promesas (domingo 12 de abril, 18h)

Oliva-Don Álvaro (domingo 12 de abril, 12:45h)

La Estrella-Zafra (domingo 12 de abril, 12:30h)

San Serván-Aceuchal (viernes 10 de abril, 21:15h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Nuevo Plasencia-Tiétar (domingo 12 de abril, 11h)

Nuevo Cáceres-Brocense (domingo 12 de abril, 18h)

Valdefuentes-Villa Cañaveral (domingo 12 de abril, 13h)

Amanecer B-Navaconcejo (domingo 12 de abril, 18h)

Casar de Cáceres-Las Hurdes (domingo 12 de abril, 12:30h)

Aceituna-Jerte (domingo 12 de abril, 18:15h)

Hervás-El Batán (domingo 12 de abril, 12h)

Grupo 2

Casas de Don Pedro-Madrigalejo (domingo 12 de abril, 17:45h)

Madroñera-Orellana (domingo 12 de abril, 12:30h)

Valdehornillo-Metelinense (domingo 12 de abril, 18:30h)

Esparragosa-Fuenlabradas (domingo 12 de abril, 12:15h)

La Haba-San Bartolomé (domingo 12 de abril, 18h)

Puebla de Alcocer-Palazuelo (domingo 12 de abril, 18h)

Herrera-Ilipense Zalamea (domingo 12 de abril, 17h)

Grupo 3

Santa Quiteria-Don Bosco (sábado 11 de abril, 17h)

San Roque-Hispanolusa (sábado 11 de abril, 19:30h)

Olivenza UD-Peña el Valle (domingo 12 de abril, 12:30h)

San Francisco de Olivenza-Alburquerque (domingo 12 de abril, 18h)

Obandina-Puerta Palmas (domingo 12 de abril, 18h)

Villanueva del Fresno-La Albuera (domingo 12 de abril, 12h)

Puebla de la Calzada B-Valencia de Alcántara (domingo 12 de abril, 17h)

Grupo 4

Trujillanos-Campillo (domingo 12 de abril, 12h)

Segureña-Higuera (domingo 12 de abril, 17:30h)

Monesterio-Vadesa (sábado 11 de abril, 17:30h)

Alange-Jerez B (domingo 12 de abril, 17h)

Ribereña-Santa Marta (domingo 12 de abril, 17:30h)

Fregenal-Juventud UVA (domingo 12 de abril, 10:30h)

Berlanga-Fornacense (domingo 12 de abril, 17:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Vilalba (domingo 12 de abril, 11h)

Segunda División B (Grupo 4)

Albacete-Jerez (sábado 11 de abril, 19:15h)

Grupo López Bolaños-Talavera (domino 12 de abril, 13h)

Tercera División

Jarandilla-Casar de Cáceres (sábado 11 de abril, 20h)

Cáceres Universidad-Talayuela (domingo 12 de abril, 12:30h)

Castañar de Ibor-Villagarcía (sábado 11 de abril, 19h)

Torrecillas-Granja (sábado 11 de abril, 18:30h)

Ciudad de Almendralejo-Rena (domingo 12 de abril, 13h)

Navalmoral-Salvatierra (sábado 11 de abril, 18:30h)

Burguillos-Badajoz Energía (sábado 11 de abril, 13h)

Arroyo-Colegio San José (sábado 11 de abril, 20:30h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

MIDEBA Extremadura-Getafe (sábado 11 de abril, 18:30h)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Recoletas Zamora (sábado 11 de abril, 17h)

Liga Femenina 2

Basket Almeda-Miralvalle (sábado 11 de abril, 18:30h)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Baloncesto Valladolid (sábado 11 de abril, 20h)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Moraleja (sábado 11 de abril, 18h)

CBA Spain-Huelva (sábado 11 de abril, 19h)

Alcalá-San Antonio Cáceres (sábado 11 de abril, 20h)

Baublock Gymnástika-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 11 de abril, 20h)

Sagrado Corazón Cáceres-Dos Hermanas (domingo 12 de abril, 12h)

