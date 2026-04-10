Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Burgos-Diocesano (sábado 11 de abril, 12h)
Badajoz-Valladolid (sábado 11 de abril, 16h)
La Cruz Villanovense-Unionistas Salamanca (domingo 12 de abril, 12h)
Liga Nacional Juvenil
Don Benito-Flecha Negra (sábado 11 de abril, 17:30h)
La Cruz Villanovense B-Moralo (sábado 11 de abril, 16h)
Vedruna Cáceres-Fuente de Cantos (domingo 12 de abril, 12h)
Extremadura-Cacereño (miércoles 8 de abril, 20h)
Ciudad de Plasencia-Don Bosco (sábado 11 de abril, 18h)
Hispanolusa-Mérida (sábado 11 de abril, 16h)
Diocesano B-Santa Amalia (domingo 12 de abril, 10h)
Badajoz B-San Roque (domingo 12 de abril, 11:30h)
Villafranca-Zafra (viernes 10 de abril, 20h)
Segunda RFEF Femenina
Cacereño-Las Rozas (sábado 11 de abril, 16h)
SportExtremadura-Sporting Club (domingo 12 de abril, 12h)
Tercera RFEF Femenina
Mérida-Zafra (domingo 12 de abril, 11:30h)
Badajoz-San Miguel Plasencia (domingo 12 de abril, 17h)
Cacereño Atlético B-Villanovense (domingo 12 de abril, 12h)
Don Benito-Extremadura Femenino (domingo 12 de abril, 12h)
Primera RFEF Masculina
Cacereño-Athletic B (viernes 11 de abril, 21:15h)
Mérida-Tenerife (domingo 12 de abril, 18:15h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Recreativo Huelva (domingo 12 de abril, 18h)
Coria-Navalcarnero (domingo 12 de abril, 18:30h)
Tercera RFEF Masculina
Villafranca-Azuaga (domingo 12 de abril, 12h)
Diocesano-Gévora (domingo 12 de abril, 12h)
Moralo-Calamonte (domingo 12 de abril, 12h)
Montijo-Puebla de la Calzada (domingo 12 de abril, 12h)
Pueblonuevo-Jaraíz (domingo 12 de abril, 18h)
Badajoz-Montehermoso (domingo 12 de abril, 19h)
Llerenense-Villanovense (domingo 12 de abril, 18h)
Cabeza del Buey-Jerez (domingo 12 de abril, 12:30h)
Don Benito-Santa Amalia (domingo 12 de abril, 12h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
UP Plasencia-Moraleja (sábado 11 de abril, 18:30h)
Malpartida-Ciudad del Plasencia (domingo 12 de abril, 12:30h)
Trujillo-Torrejoncillo (domingo 12 de abril, 12:30h)
Torreorgaz-Amanecer (domingo 12 de abril, 12:30h)
Piornal-Moralo B (domingo 12 de abril, 18h)
Cabezuela-Chinato (domingo 12 de abril, 18h)
Arroyo-Talayuela (domingo 12 de abril, 12h)
Grupo 2
Hernando de Soto-La Garrovilla (domingo 12 de abril, 12:30h)
Lobón-Badajoz B (domingo 12 de abril, 12:30h)
San Jorge-Villar del Rey (domingo 12 de abril, 17:30h)
Valverdeño-Cheles (domingo 12 de abril, 17:30h)
Valdebótoa-Valdelacalzada (domingo 12 de abril, 12:30h)
Sanvicenteño-Barbaño (domingo 12 de abril, 18h)
Talavera-Guadiana (domingo 12 de abril, 12h)
Grupo 3
Guareña-Castuera (domingo 12 de abril, 12h)
Athletic Valle-Monterrubio (domingo 12 de abril, 18:30h)
Quintana-Almoharín (domingo 12 de abril, 18h)
Gimnástico Don Benito-Valdivia (domingo 12 de abril, 17h)
Peleño-Miajadas (domingo 12 de abril, 17:30h)
Zarceño-Talarrubias (domingo 12 de abril, 12h)
Hernán Cortés-Campanario (domingo 12 de abril, 18h)
Grupo 4
Solana-Fuente de Cantos (domingo 12 de abril, 18:30h)
Gran Maestre-Bienvenida (domingo 12 de abril, 19h)
Belenense-Torremejía (domingo 12 de abril, 12h)
Usagre-Mérida Promesas (domingo 12 de abril, 18h)
Oliva-Don Álvaro (domingo 12 de abril, 12:45h)
La Estrella-Zafra (domingo 12 de abril, 12:30h)
San Serván-Aceuchal (viernes 10 de abril, 21:15h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Nuevo Plasencia-Tiétar (domingo 12 de abril, 11h)
Nuevo Cáceres-Brocense (domingo 12 de abril, 18h)
Valdefuentes-Villa Cañaveral (domingo 12 de abril, 13h)
Amanecer B-Navaconcejo (domingo 12 de abril, 18h)
Casar de Cáceres-Las Hurdes (domingo 12 de abril, 12:30h)
Aceituna-Jerte (domingo 12 de abril, 18:15h)
Hervás-El Batán (domingo 12 de abril, 12h)
Grupo 2
Casas de Don Pedro-Madrigalejo (domingo 12 de abril, 17:45h)
Madroñera-Orellana (domingo 12 de abril, 12:30h)
Valdehornillo-Metelinense (domingo 12 de abril, 18:30h)
Esparragosa-Fuenlabradas (domingo 12 de abril, 12:15h)
La Haba-San Bartolomé (domingo 12 de abril, 18h)
Puebla de Alcocer-Palazuelo (domingo 12 de abril, 18h)
Herrera-Ilipense Zalamea (domingo 12 de abril, 17h)
Grupo 3
Santa Quiteria-Don Bosco (sábado 11 de abril, 17h)
San Roque-Hispanolusa (sábado 11 de abril, 19:30h)
Olivenza UD-Peña el Valle (domingo 12 de abril, 12:30h)
San Francisco de Olivenza-Alburquerque (domingo 12 de abril, 18h)
Obandina-Puerta Palmas (domingo 12 de abril, 18h)
Villanueva del Fresno-La Albuera (domingo 12 de abril, 12h)
Puebla de la Calzada B-Valencia de Alcántara (domingo 12 de abril, 17h)
Grupo 4
Trujillanos-Campillo (domingo 12 de abril, 12h)
Segureña-Higuera (domingo 12 de abril, 17:30h)
Monesterio-Vadesa (sábado 11 de abril, 17:30h)
Alange-Jerez B (domingo 12 de abril, 17h)
Ribereña-Santa Marta (domingo 12 de abril, 17:30h)
Fregenal-Juventud UVA (domingo 12 de abril, 10:30h)
Berlanga-Fornacense (domingo 12 de abril, 17:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Vilalba (domingo 12 de abril, 11h)
Segunda División B (Grupo 4)
Albacete-Jerez (sábado 11 de abril, 19:15h)
Grupo López Bolaños-Talavera (domino 12 de abril, 13h)
Tercera División
Jarandilla-Casar de Cáceres (sábado 11 de abril, 20h)
Cáceres Universidad-Talayuela (domingo 12 de abril, 12:30h)
Castañar de Ibor-Villagarcía (sábado 11 de abril, 19h)
Torrecillas-Granja (sábado 11 de abril, 18:30h)
Ciudad de Almendralejo-Rena (domingo 12 de abril, 13h)
Navalmoral-Salvatierra (sábado 11 de abril, 18:30h)
Burguillos-Badajoz Energía (sábado 11 de abril, 13h)
Arroyo-Colegio San José (sábado 11 de abril, 20:30h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
MIDEBA Extremadura-Getafe (sábado 11 de abril, 18:30h)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Recoletas Zamora (sábado 11 de abril, 17h)
Liga Femenina 2
Basket Almeda-Miralvalle (sábado 11 de abril, 18:30h)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Baloncesto Valladolid (sábado 11 de abril, 20h)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Moraleja (sábado 11 de abril, 18h)
CBA Spain-Huelva (sábado 11 de abril, 19h)
Alcalá-San Antonio Cáceres (sábado 11 de abril, 20h)
Baublock Gymnástika-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 11 de abril, 20h)
Sagrado Corazón Cáceres-Dos Hermanas (domingo 12 de abril, 12h)