Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano-Unión Adarve (domingo 4 de enero, 12h)
Leganés-Badajoz (domingo 4 de enero, 12h)
Hortaleza-La Cruz Villanovense (domingo 4 de enero, 12h)
Liga Nacional Juvenil
Ciudad de Plasencia-San Roque (viernes 2 de enero, 18:15h)
Vedruna Cáceres-Don Bosco (sábado 3 de enero, 16h)
Don Benito-Mérida (sábado 3 de enero, 16h)
Fuente de Cantos-Flecha Negra (domingo 4 de enero, 12h)
Extremadura-Santa Amalia (sábado 3 de enero, 16h)
Hispanolusa-Zafra (sábado 3 de enero, 12h)
Badajoz B-La Cruz Villanovense B (sábado 3 de enero, 12h)
Moralo-Cacereño (domingo 4 de enero, 12:30h)
Primera RFEF Masculina
Lugo-Mérida (sábado 3 de enero, 12h)
Cacereño-Celta Fortuna (domingo 4 de enero, 12h)
Segunda RFEF Masculina
Recreativo de Huelva-Extremadura (domingo 4 de enero, 13h)
Navalcarnero-Coria (domingo 4 de enero, 12h)
Tercera RFEF Masculina
Cabeza del Buey-Jaraíz (sábado 3 de enero, 16:30h)
Montijo-Azuaga (domingo 4 de enero, 12h)
Pueblonuevo-Gévora (domingo 4 de enero, 12h)
Badajoz-Calamonte (domingo 4 de enero, 12h)
Villanovense-Montehermoso (domingo 4 de enero, 12h)
Llerenense-Puebla de la Calzada (domingo 4 de enero, 12:15h)
Jerez-Villafranca (domingo 4 de enero, 12:30h)
Diocesano-Don Benito (domingo 4 de enero, 16h)
Moralo-Santa Amalia (domingo 4 de enero, 18h)
Copa de Extremadura (Semifinales)
Ciudad de Plasencia-UP Plasencia (domingo 4 de enero, 12h)
Quintana-Talayuela (domingo 4 de enero, 17h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Aceituna-El Batán (sábado 3 de enero, 16:15h)
Nuevo Cáceres-Cañaveral (domingo 4 de enero, 18:30h)
Nuevo Plasencia-Hervás (domingo 4 de enero, 17h)
Valdefuentes-Navaconcejo (domingo 4 de enero, 13h)
Tiétar-Ciudad de Plasencia B (domingo 4 de enero, 16h)
Amanecer B-Las Hurdes (domingo 4 de enero, 16h)
Casar de Cáceres-Jerte (domingo 4 de enero, 16:30h)
Grupo 2
Casas de Don Pedro-Orellana (domingo 4 de enero, 12h)
Madroñera-Metelinense (domingo 4 de enero, 12:30h)
La Haba-Palazuelo (domingo 4 de enero, 12:30h)
Malpartida-Madrigalejo (domingo 4 de enero, 16h)
Valdehornillo-Fuenlabrada (domingo 4 de enero, 16h)
Puebla de Alcocer-Ilipense Zalamea (domingo 4 de enero, 16h)
Esparragosa-San Bartolomé (domingo 4 de enero, 16:30h)
Grupo 3
San Roque-Peña el Valle (domingo 4 de enero, 12h)
Olivenza UD-Alburquerque (domingo 4 de enero, 12h)
Don Bosco-Hispanolusa (domingo 4 de enero, 12:45h)
Obandina-La Albuera (domingo 4 de enero, 16h)
San Francisco de Olivenza-Puerta Palmas (domingo 4 de enero, 16:45h)
La Roca-Santa Quiteria (domingo 4 de enero, 17h)
Villanueva del Fresno-Valencia de Alcántara (domingo 4 de enero, 17h)
Grupo 4
Trujillanos-Berlanga (domingo 4 de enero, 12h)
Monesterio-Jerez (domingo 4 de enero, 12:30h)
Fregenal-Fornacense (domingo 4 de enero, 12:30h)
Campillo-Jerez (domingo 4 de enero, 16h)
Ribereña-Juventud UVA (domingo 4 de enero, 17h)
Segureña-Vadesa (domingo 4 de enero, 17:15h)
Alange-Santa Marta (domingo 4 de enero, 19h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Lima Horta Barcelona-Al-Qázeres Extremadura (domingo 4 de enero, 12h)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Baloncesto Toledo (sábado 3 de enero, 19h)