DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, el Mérida se desplaza hasta Lugo, el Cacereño recibe al filial del Celta. En Segunda, el Extremadura juega en el Colombino frente al Recre y el Coria visita Navalcarnero. En Tercera: Cabeza del Buey-Jaraíz, Badajoz-Calamonte, Villanovense-Montehermoso o Diocesano-Don Benito, entre otros.

Redacción

Extremadura |

La bota de un jugador de fútbol
La bota de un jugador de fútbol | Reuters

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano-Unión Adarve (domingo 4 de enero, 12h)

Leganés-Badajoz (domingo 4 de enero, 12h)

Hortaleza-La Cruz Villanovense (domingo 4 de enero, 12h)

Liga Nacional Juvenil

Ciudad de Plasencia-San Roque (viernes 2 de enero, 18:15h)

Vedruna Cáceres-Don Bosco (sábado 3 de enero, 16h)

Don Benito-Mérida (sábado 3 de enero, 16h)

Fuente de Cantos-Flecha Negra (domingo 4 de enero, 12h)

Extremadura-Santa Amalia (sábado 3 de enero, 16h)

Hispanolusa-Zafra (sábado 3 de enero, 12h)

Badajoz B-La Cruz Villanovense B (sábado 3 de enero, 12h)

Moralo-Cacereño (domingo 4 de enero, 12:30h)

Primera RFEF Masculina

Lugo-Mérida (sábado 3 de enero, 12h)

Cacereño-Celta Fortuna (domingo 4 de enero, 12h)

Segunda RFEF Masculina

Recreativo de Huelva-Extremadura (domingo 4 de enero, 13h)

Navalcarnero-Coria (domingo 4 de enero, 12h)

Tercera RFEF Masculina

Cabeza del Buey-Jaraíz (sábado 3 de enero, 16:30h)

Montijo-Azuaga (domingo 4 de enero, 12h)

Pueblonuevo-Gévora (domingo 4 de enero, 12h)

Badajoz-Calamonte (domingo 4 de enero, 12h)

Villanovense-Montehermoso (domingo 4 de enero, 12h)

Llerenense-Puebla de la Calzada (domingo 4 de enero, 12:15h)

Jerez-Villafranca (domingo 4 de enero, 12:30h)

Diocesano-Don Benito (domingo 4 de enero, 16h)

Moralo-Santa Amalia (domingo 4 de enero, 18h)

Copa de Extremadura (Semifinales)

Ciudad de Plasencia-UP Plasencia (domingo 4 de enero, 12h)

Quintana-Talayuela (domingo 4 de enero, 17h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Aceituna-El Batán (sábado 3 de enero, 16:15h)

Nuevo Cáceres-Cañaveral (domingo 4 de enero, 18:30h)

Nuevo Plasencia-Hervás (domingo 4 de enero, 17h)

Valdefuentes-Navaconcejo (domingo 4 de enero, 13h)

Tiétar-Ciudad de Plasencia B (domingo 4 de enero, 16h)

Amanecer B-Las Hurdes (domingo 4 de enero, 16h)

Casar de Cáceres-Jerte (domingo 4 de enero, 16:30h)

Grupo 2

Casas de Don Pedro-Orellana (domingo 4 de enero, 12h)

Madroñera-Metelinense (domingo 4 de enero, 12:30h)

La Haba-Palazuelo (domingo 4 de enero, 12:30h)

Malpartida-Madrigalejo (domingo 4 de enero, 16h)

Valdehornillo-Fuenlabrada (domingo 4 de enero, 16h)

Puebla de Alcocer-Ilipense Zalamea (domingo 4 de enero, 16h)

Esparragosa-San Bartolomé (domingo 4 de enero, 16:30h)

Grupo 3

San Roque-Peña el Valle (domingo 4 de enero, 12h)

Olivenza UD-Alburquerque (domingo 4 de enero, 12h)

Don Bosco-Hispanolusa (domingo 4 de enero, 12:45h)

Obandina-La Albuera (domingo 4 de enero, 16h)

San Francisco de Olivenza-Puerta Palmas (domingo 4 de enero, 16:45h)

La Roca-Santa Quiteria (domingo 4 de enero, 17h)

Villanueva del Fresno-Valencia de Alcántara (domingo 4 de enero, 17h)

Grupo 4

Trujillanos-Berlanga (domingo 4 de enero, 12h)

Monesterio-Jerez (domingo 4 de enero, 12:30h)

Fregenal-Fornacense (domingo 4 de enero, 12:30h)

Campillo-Jerez (domingo 4 de enero, 16h)

Ribereña-Juventud UVA (domingo 4 de enero, 17h)

Segureña-Vadesa (domingo 4 de enero, 17:15h)

Alange-Santa Marta (domingo 4 de enero, 19h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Lima Horta Barcelona-Al-Qázeres Extremadura (domingo 4 de enero, 12h)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Baloncesto Toledo (sábado 3 de enero, 19h)

