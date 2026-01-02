DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, el Mérida se desplaza hasta Lugo, el Cacereño recibe al filial del Celta. En Segunda, el Extremadura juega en el Colombino frente al Recre y el Coria visita Navalcarnero. En Tercera: Cabeza del Buey-Jaraíz, Badajoz-Calamonte, Villanovense-Montehermoso o Diocesano-Don Benito, entre otros.

Redacción