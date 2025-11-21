DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera el Mérida recibe al Avilés y el Cacereño al Osasuna B; en Segunda el Extremadura recibe al Almería B y el Cória a otro filial, al de Las Palmas; en Tercera debuta Ávila en el Badajoz ante el Villanovense y en Femenino el Cacereño visita Oviedo, el Sportextremadura al Sporting Huelva y el Cacereño B al Getafe. En baloncesto Bosonit-Al-Qazeres; Miralvalle-Gran Canaria, Cáceres-Morón y mucho más

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Rayo Alcobendas-Badajoz (sábado 22 de noviembre, 16h)

Diocesano-Las Rozas (sábado 22 de noviembre, 16:30h)

Burgos-La Cruz Villanovense (domingo 23 de noviembre, 12h)

Liga Nacional Juvenil

Flecha Negra-Ciudad de Plasencia (sábado 22 de noviembre, 16h)

Cacereño-Hispanolusa (sábado 22 de noviembre, 16h)

Fuente de Cantos-Extremadura (sábado 22 de noviembre, 16:30h)

San Roque-Zafra (sábado 22 de noviembre, 18:30h)

Mérida-Badajoz B (sábado 22 de noviembre, 19h)

Vedruna Cáceres-La Cruz Villanovense B (domingo 23 de noviembre, 12h)

Moralo-Don Benito (domingo 23 de noviembre, 12h)

Don Bosco-Diocesano B (domingo 23 de noviembre, 12h)

Santa Amalia-Villafranca (domingo 23 de noviembre, 12h)

Primera RFEF Femenina

Real Oviedo-Cacereño Femenino (sábado 22 de noviembre, 16h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Sporting Club Huelva-SportExtremadura (domingo 23 de noviembre, 12h)

Getafe-Cacereño Atlético (domingo 23 de noviembre, 16:30h)

Tercera RFEF Femenina

San Miguel de Plasencia-Badajoz (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

Villanovense-Cacereño Atlético B (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

Extremadura Femenino-Féminas Don Benito (domingo 23 de noviembre, 16h)

Zafra-Mérida (domingo 23 de noviembre, 17h)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Real Avilés (sábado 22 de noviembre, 16:15h)

Cacereño-Osasuna B (domingo 23 de noviembre, 18:30h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Almería B (domingo 23 de noviembre, 12h)

Coria-Las Palmas Atlético (domingo 23 de noviembre, 12h)

Tercera RFEF Masculina

Santa Amalia-Jerez (sábado 22 de noviembre, 18h)

Moralo-Puebla de la Calzada (sábado 22 de noviembre, 20h)

Diocesano-Calamonte (domingo 23 de noviembre, 12h)

Montijo-Jaraíz (domingo 23 de noviembre, 12h)

Pueblonuevo-Montehermoso (domingo 23 de noviembre, 12h)

Badajoz-Villanovense (domingo 23 de noviembre, 12h)

Azuaga-Don Benito (domingo 23 de noviembre, 12:15h)

Villafranca-Gévora (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

Llerenense-Cabeza del Buey (domingo 23 de noviembre, 16:30h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-Ciudad de Plasencia (domingo 23 de noviembre, 12h)

UP Plasencia-Chinato (domingo 23 de noviembre, 12:15h)

Malpartida-Moraleja (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

Torreorgaz-Torrejoncillo (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

Piornal-Amanecer (domingo 23 de noviembre, 16h)

Cabezuela-Moralo B (domingo 23 de noviembre, 16:15h)

Trujillo-Talayuela (domingo 23 de noviembre, 16:30h)

Grupo 2

Talavera-Barbaño (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

Lobón-La Garrovilla (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

Valdebótoa-Cheles (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

Hernando de Soto-Guadiana (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

San Jorge-Badajoz B (domingo 23 de noviembre, 16:15h)

Valverdeño-Villar del Rey (domingo 23 de noviembre, 16:30h)

Sanvicenteño-Valdelacalzada (domingo 23 de noviembre, 17h)

Grupo 3

Gimnástica Don Benito-Almoharín (domingo 23 de noviembre, 12h)

Guareña-Campanario (domingo 23 de noviembre, 12h)

Zarceño-Miajadas (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

Hernán Cortés-Talarrubias (domingo 23 de noviembre, 16:15h)

Ahletic Valle-Castuera (domingo 23 de noviembre, 16:30h)

Quintana-Monterrubio (domingo 23 de noviembre, 16:45h)

Peleño-Valdivia (domingo 23 de noviembre, 17h)

Grupo 4

San Serván-Zafra (domingo 23 de noviembre, 12h)

Gran Maestre-Fuente de Cantos (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

Belenense-Bienvenida (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

La Estrella-Don Álvaro (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

Oliva-Mérida Promesas (domingo 23 de noviembre, 13h)

Usagre-Torremejía (domingo 23 de noviembre, 16:30h)

Solana-Aceuchal (domingo 23 de noviembre, 16:30h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Amanecer B-Ciudad de Plasencia B (domingo 23 de noviembre, 16h)

El Batán-Las Hurdes (domingo 23 de noviembre, 16h)

Casar de Cáceres-Brocense (domingo 23 de noviembre, 16:15h)

Aceituna-Cañaveral (domingo 23 de noviembre, 16:15h)

Valdefuentes-Tiétar (domingo 23 de noviembre, 16:30h)

Hervás-Navaconcejo (domingo 23 de noviembre, 16:30h)

Nuevo Plasencia-Jerte (domingo 23 de noviembre, 16:45h)

Grupo 2

Madroñera-Casas de Don Pedro (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

La Haba-Orellana (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

Valdehornillo-Malpartida (domingo 23 de noviembre, 16h)

Ilipense Zalamea-San Bartolomé (domingo 23 de noviembre, 16:15h)

Puebla de Alcocer-Metelinense (domingo 23 de noviembre, 16:30h)

Esparragosa-Madrigalejo (domingo 23 de noviembre, 17h)

Herrera-Fuenlabrada (domingo 23 de noviembre, 17h)

Grupo 3

Olivenza UD-La Roca (domingo 23 de noviembre, 12h)

Obandina-Hispanolusa (domingo 23 de noviembre, 12h)

Valencia de Alcántara-Puerta Palmas (domingo 23 de noviembre, 12h)

Villanueva del Fresno-Peña el Valle (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

Puebla de la Calzada B-Alburquerque (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

San Francisco de Olivenza-Santa Quiteria (domingo 23 de noviembre, 16:30h)

San Roque-Don Bosco (domingo 23 de noviembre, 17h)

Grupo 4

Vadesa-Ribereña (domingo 23 de noviembre, 12h)

Higuera-Alange (domingo 23 de noviembre, 12:30h)

Jerez B-Fregenal (domingo 23 de noviembre, 13h)

Juventud UVA-Fornacense (domingo 23 de noviembre, 16h)

Segureña-Trujillanos (domingo 23 de noviembre, 16:30h)

Campillo-Monesterio (domingo 23 de noviembre, 16:30h)

Santa Marta-Berlanga (domingo 23 de noviembre, 16:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Segosala (domingo 23 de noviembre, 11h)

Segunda División B (Grupo 4)

Grupo López Bolaños-Vivocuenca (sábado 22 de noviembre, 17h)

Distribución Moral-Jerez (sábado 22 de noviembre, 20h)

Tercera División

Torrecillas-Villagarcía (sábado 22 de noviembre, 17:30h)

Ciudad de Almendralejo-Granja (sábado 22 de noviembre, 18h)

Navalmoral-Rena (sábado 22 de noviembre, 18h)

Burguillos-Salvatierra (sábado 22 de noviembre, 18:30h)

Jarandilla-Colegio San José (sábado 22 de noviembre, 19h)

Cáceres Universidad-Casar de Cáceres (sábado 22 de noviembre, 20h)

Arroyo-Badajoz Energía (sábado 22 de noviembre, 20h)

Castañar de Ibor-Talayuela (sábado 22 de noviembre, 20:15h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas

Vistazul-Mideba Extremadura (sábado 22 de noviembre, 16h)

Liga Femenina Challengue

Bosonit-Al-Qázeres Extremadura (sábado 22 de noviembre, 19h)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Spar Gran Canaria (sábado 22 de noviembre, 18:30h)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Morón (sábado 22 de noviembre, 19h)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-CBA Spain (sábado 22 de noviembre, 18h)

Vitaly La Mar Badajoz-San Antonio Cáceres (sábado 22 de noviembre, 19h)

Peñarroya-Moraleja (domingo 23 de noviembre, 18h)

Sagrado Corazón Cáceres-Baublock Gymnástica (domingo 23 de noviembre, 18h)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Extremadura Arroyo-Santa Cruz Cuesta Piedra (sábado 22 de noviembre, 17h)

Superliga Masculina 2

Voley Palma-Almendralejo Extremadura (sábado 22 de noviembre, 16h)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer