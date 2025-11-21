Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Rayo Alcobendas-Badajoz (sábado 22 de noviembre, 16h)
Diocesano-Las Rozas (sábado 22 de noviembre, 16:30h)
Burgos-La Cruz Villanovense (domingo 23 de noviembre, 12h)
Liga Nacional Juvenil
Flecha Negra-Ciudad de Plasencia (sábado 22 de noviembre, 16h)
Cacereño-Hispanolusa (sábado 22 de noviembre, 16h)
Fuente de Cantos-Extremadura (sábado 22 de noviembre, 16:30h)
San Roque-Zafra (sábado 22 de noviembre, 18:30h)
Mérida-Badajoz B (sábado 22 de noviembre, 19h)
Vedruna Cáceres-La Cruz Villanovense B (domingo 23 de noviembre, 12h)
Moralo-Don Benito (domingo 23 de noviembre, 12h)
Don Bosco-Diocesano B (domingo 23 de noviembre, 12h)
Santa Amalia-Villafranca (domingo 23 de noviembre, 12h)
Primera RFEF Femenina
Real Oviedo-Cacereño Femenino (sábado 22 de noviembre, 16h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Sporting Club Huelva-SportExtremadura (domingo 23 de noviembre, 12h)
Getafe-Cacereño Atlético (domingo 23 de noviembre, 16:30h)
Tercera RFEF Femenina
San Miguel de Plasencia-Badajoz (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
Villanovense-Cacereño Atlético B (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
Extremadura Femenino-Féminas Don Benito (domingo 23 de noviembre, 16h)
Zafra-Mérida (domingo 23 de noviembre, 17h)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Real Avilés (sábado 22 de noviembre, 16:15h)
Cacereño-Osasuna B (domingo 23 de noviembre, 18:30h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Almería B (domingo 23 de noviembre, 12h)
Coria-Las Palmas Atlético (domingo 23 de noviembre, 12h)
Tercera RFEF Masculina
Santa Amalia-Jerez (sábado 22 de noviembre, 18h)
Moralo-Puebla de la Calzada (sábado 22 de noviembre, 20h)
Diocesano-Calamonte (domingo 23 de noviembre, 12h)
Montijo-Jaraíz (domingo 23 de noviembre, 12h)
Pueblonuevo-Montehermoso (domingo 23 de noviembre, 12h)
Badajoz-Villanovense (domingo 23 de noviembre, 12h)
Azuaga-Don Benito (domingo 23 de noviembre, 12:15h)
Villafranca-Gévora (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
Llerenense-Cabeza del Buey (domingo 23 de noviembre, 16:30h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-Ciudad de Plasencia (domingo 23 de noviembre, 12h)
UP Plasencia-Chinato (domingo 23 de noviembre, 12:15h)
Malpartida-Moraleja (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
Torreorgaz-Torrejoncillo (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
Piornal-Amanecer (domingo 23 de noviembre, 16h)
Cabezuela-Moralo B (domingo 23 de noviembre, 16:15h)
Trujillo-Talayuela (domingo 23 de noviembre, 16:30h)
Grupo 2
Talavera-Barbaño (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
Lobón-La Garrovilla (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
Valdebótoa-Cheles (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
Hernando de Soto-Guadiana (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
San Jorge-Badajoz B (domingo 23 de noviembre, 16:15h)
Valverdeño-Villar del Rey (domingo 23 de noviembre, 16:30h)
Sanvicenteño-Valdelacalzada (domingo 23 de noviembre, 17h)
Grupo 3
Gimnástica Don Benito-Almoharín (domingo 23 de noviembre, 12h)
Guareña-Campanario (domingo 23 de noviembre, 12h)
Zarceño-Miajadas (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
Hernán Cortés-Talarrubias (domingo 23 de noviembre, 16:15h)
Ahletic Valle-Castuera (domingo 23 de noviembre, 16:30h)
Quintana-Monterrubio (domingo 23 de noviembre, 16:45h)
Peleño-Valdivia (domingo 23 de noviembre, 17h)
Grupo 4
San Serván-Zafra (domingo 23 de noviembre, 12h)
Gran Maestre-Fuente de Cantos (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
Belenense-Bienvenida (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
La Estrella-Don Álvaro (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
Oliva-Mérida Promesas (domingo 23 de noviembre, 13h)
Usagre-Torremejía (domingo 23 de noviembre, 16:30h)
Solana-Aceuchal (domingo 23 de noviembre, 16:30h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Amanecer B-Ciudad de Plasencia B (domingo 23 de noviembre, 16h)
El Batán-Las Hurdes (domingo 23 de noviembre, 16h)
Casar de Cáceres-Brocense (domingo 23 de noviembre, 16:15h)
Aceituna-Cañaveral (domingo 23 de noviembre, 16:15h)
Valdefuentes-Tiétar (domingo 23 de noviembre, 16:30h)
Hervás-Navaconcejo (domingo 23 de noviembre, 16:30h)
Nuevo Plasencia-Jerte (domingo 23 de noviembre, 16:45h)
Grupo 2
Madroñera-Casas de Don Pedro (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
La Haba-Orellana (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
Valdehornillo-Malpartida (domingo 23 de noviembre, 16h)
Ilipense Zalamea-San Bartolomé (domingo 23 de noviembre, 16:15h)
Puebla de Alcocer-Metelinense (domingo 23 de noviembre, 16:30h)
Esparragosa-Madrigalejo (domingo 23 de noviembre, 17h)
Herrera-Fuenlabrada (domingo 23 de noviembre, 17h)
Grupo 3
Olivenza UD-La Roca (domingo 23 de noviembre, 12h)
Obandina-Hispanolusa (domingo 23 de noviembre, 12h)
Valencia de Alcántara-Puerta Palmas (domingo 23 de noviembre, 12h)
Villanueva del Fresno-Peña el Valle (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
Puebla de la Calzada B-Alburquerque (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
San Francisco de Olivenza-Santa Quiteria (domingo 23 de noviembre, 16:30h)
San Roque-Don Bosco (domingo 23 de noviembre, 17h)
Grupo 4
Vadesa-Ribereña (domingo 23 de noviembre, 12h)
Higuera-Alange (domingo 23 de noviembre, 12:30h)
Jerez B-Fregenal (domingo 23 de noviembre, 13h)
Juventud UVA-Fornacense (domingo 23 de noviembre, 16h)
Segureña-Trujillanos (domingo 23 de noviembre, 16:30h)
Campillo-Monesterio (domingo 23 de noviembre, 16:30h)
Santa Marta-Berlanga (domingo 23 de noviembre, 16:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Segosala (domingo 23 de noviembre, 11h)
Segunda División B (Grupo 4)
Grupo López Bolaños-Vivocuenca (sábado 22 de noviembre, 17h)
Distribución Moral-Jerez (sábado 22 de noviembre, 20h)
Tercera División
Torrecillas-Villagarcía (sábado 22 de noviembre, 17:30h)
Ciudad de Almendralejo-Granja (sábado 22 de noviembre, 18h)
Navalmoral-Rena (sábado 22 de noviembre, 18h)
Burguillos-Salvatierra (sábado 22 de noviembre, 18:30h)
Jarandilla-Colegio San José (sábado 22 de noviembre, 19h)
Cáceres Universidad-Casar de Cáceres (sábado 22 de noviembre, 20h)
Arroyo-Badajoz Energía (sábado 22 de noviembre, 20h)
Castañar de Ibor-Talayuela (sábado 22 de noviembre, 20:15h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas
Vistazul-Mideba Extremadura (sábado 22 de noviembre, 16h)
Liga Femenina Challengue
Bosonit-Al-Qázeres Extremadura (sábado 22 de noviembre, 19h)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Spar Gran Canaria (sábado 22 de noviembre, 18:30h)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Morón (sábado 22 de noviembre, 19h)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-CBA Spain (sábado 22 de noviembre, 18h)
Vitaly La Mar Badajoz-San Antonio Cáceres (sábado 22 de noviembre, 19h)
Peñarroya-Moraleja (domingo 23 de noviembre, 18h)
Sagrado Corazón Cáceres-Baublock Gymnástica (domingo 23 de noviembre, 18h)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Extremadura Arroyo-Santa Cruz Cuesta Piedra (sábado 22 de noviembre, 17h)
Superliga Masculina 2
Voley Palma-Almendralejo Extremadura (sábado 22 de noviembre, 16h)