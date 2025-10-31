DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, el Mérida se desplaza a Guadalajara y el Cacereño a Ponferrada. En Segunda: Melilla-Extremadura y el Coria recibe al tercer equipo de Real Madrid. En Tercera: Puebla de la Calzada-Don Benito, Villanovense-Moralo y Jerez-Badajoz entre otros. Copa de Extremadura y en Baloncesto: Al Qázeres recibe a Paterna, Miralvalle juega en cancha del Pacisa y Cáceres se desplazará a Jaén.

Redacción

Extremadura |

La bota de un jugador de fútbol
La bota de un jugador de fútbol | Reuters

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

La Cruz Villanovense-Rayo Alcobendas (sábado 1 de noviembre, 16h)

Badajoz-Unión Adarve (sábado 1 de noviembre, 16h)

Sporting Hortaleza-Diocesano (sábado 1 de noviembre, 17h)

Liga Nacional Juvenil

Extremadura-Don Benito (sábado 1 de noviembre, 16h)

Ciudad de Plasencia-Vedruna Cáceres (domingo 2 de noviembre, 10:30h)

Hispanolusa-Moralo (domingo 2 de noviembre, 12h)

Diocesano B-Fuente de Cantos (sábado 1 de noviembre, 16h)

Badajoz B-Flecha Negra (sábado 1 de noviembre, 18h)

Villafranca-Cacereño (sábado 1 de noviembre, 16:30h)

Zafra-Don Bosco (viernes 31 de octubre, 19:30h)

San Roque-Mérida (sábado 1 de noviembre, 18h)

La Cruz Villanovense B-Santa Amalia (domingo 2 de noviembre, 12h)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Tenerife B (domingo 2 de noviembre, 11:30h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)

Cacereño Atlético-Córdoba (sábado 1 de noviembre, 16h)

SportExtremadura-Unión Viera (sábado 1 de noviembre, 19:30h)

Tercera RFEF Femenina

San Miguel Plasencia-Extremadura Femenino (domingo 2 de noviembre, 12:30h)

Mérida-Villanovense (domingo 2 de noviembre, 13h)

Badajoz-SportExtremadura B (domingo 2 de noviembre, 11h)

La Roca-Féminas Don Benito (domingo 2 de noviembre, 17h)

Primera RFEF Masculina

Guadalajara-Mérida (sábado 1 de noviembre, 16h)

Ponferradina-Cacereño (domingo 2 de noviembre, 18:15h)

Segunda RFEF Masculina

Melilla-Extremadura (domingo 2 de noviembre, 12h)

Coria-Real Madrid C (sábado 1 de noviembre, 18:30h)

Tercera RFEF Masculina

Gévora-Azuaga (domingo 2 de noviembre, 16:30h)

Calamonte-Santa Amalia (domingo 2 de noviembre, 12h)

Puebla de la Calzada-Don Benito (domingo 2 de noviembre, 12:15h)

Jaraíz-Villafranca (domingo 2 de noviembre, 16:30h)

Montehermoso-Diocesano (domingo 2 de noviembre, 16:30h)

Villanovense-Moralo (domingo 2 de noviembre, 12h)

Cabeza del Buey-Montijo (domingo 2 de noviembre, 12:30h)

Llerenense-Pueblonuevo (sábado 1 de noviembre, 16:30h)

Jerez-Badajoz (domingo 2 de noviembre, 12:30h)

Copa de Extremadura (Dieciseisavos de Final)

Talavera-Almoharín (sábado 1 de noviembre, 17:30h)

Gimnástico Don Benito-Guareña (domingo 2 de noviembre, 12h)

Gran Maestre-Moraleja (domingo 2 de noviembre, 16:30h)

Malpartida-Solana (domingo 2 de noviembre, 12:30h)

Ciudad de Plasencia-Trujillanos (domingo 2 de noviembre, 13h)

Hernando de Soto-Valdebótoa (domingo 2 de noviembre, 12:30h)

Trujillo-Lobón (domingo 2 de noviembre, 12:30h)

Vadesa-Valverdeño (domingo 2 de noviembre, 12h)

La Estrella-Castuera (domingo 2 de noviembre, 12:30h)

San Jorge-Don Álvaro (domingo 2 de noviembre, 12:30h)

Peleño-Aceuchal (sábado 1 de noviembre, 17h)

Talayuela-San Serván (viernes 31 de octubre, 20h)

Arroyo-Miajadas (domingo 2 de noviembre, 12h)

Quintana-Cheles (domingo 2 de noviembre, 12:30h)

Ilipense Zalamea-UP Plasencia (domingo 2 de noviembre, 17h)

Chinato-Zafra (domingo 2 de noviembre, 17h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Gran Canaria (domingo 2 de noviembre, 10:30h)

Segunda División B (Grupo 4)

Villalba-Jerez (sábado 1 de noviembre, 18h)

Cobisa-Grupo López Bolaños (sábado 1 de noviembre, 18:30h)

Tercera División

Castañar de Ibor-Jarandilla (viernes 31 de octubre, 21:30h)

Cáceres Universidad-Torrecillas (sábado 1 de noviembre, 12:30h)

Casar de Cáceres-Ciudad de Almendralejo (domingo 2 de noviembre, 12:30h)

Talayuela-Navalmoral (sábado 1 de noviembre, 18h)

Villagarcía-Burguillos (viernes 31 de octubre, 21:30h)

Granja-Arroyo (sábado 1 de noviembre, 19h)

Rena-Colegio San José (viernes 31 de octubre, 21:30h)

Salvatierra-Energía Badajoz (domingo 2 de noviembre, 12h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

Mideba Extremadura-Santa Cruz de Tenerife (sábado 1 de noviembre, 18:30h)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-La Cordá de Paterna (sábado 1 de noviembre, 18h)

Liga Femenina 2

GEIEG Pacisa-Miralvalle (sábado 1 de noviembre, 17h)

Segunda FEB Masculina

Jaén-Cáceres Patrimonio (domingo 2 de noviembre, 12:30h)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 1 de noviembre, 18h)

CBA Spain-Baublock Gymnástica (sábado 1 de noviembre, 19h)

Alcalá-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 1 de noviembre, 20h)

San Antonio Cáceres-Bosco Mérida (domingo 2 de noviembre, 12h)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Voleibol Astillero-Extremadura Arroyo (sábado 1 de noviembre, 19h)

Superliga Masculina 2

Almendralejo Extremadura-Parla Vóley (sábado 1 de noviembre, 12h)

