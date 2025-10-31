Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
La Cruz Villanovense-Rayo Alcobendas (sábado 1 de noviembre, 16h)
Badajoz-Unión Adarve (sábado 1 de noviembre, 16h)
Sporting Hortaleza-Diocesano (sábado 1 de noviembre, 17h)
Liga Nacional Juvenil
Extremadura-Don Benito (sábado 1 de noviembre, 16h)
Ciudad de Plasencia-Vedruna Cáceres (domingo 2 de noviembre, 10:30h)
Hispanolusa-Moralo (domingo 2 de noviembre, 12h)
Diocesano B-Fuente de Cantos (sábado 1 de noviembre, 16h)
Badajoz B-Flecha Negra (sábado 1 de noviembre, 18h)
Villafranca-Cacereño (sábado 1 de noviembre, 16:30h)
Zafra-Don Bosco (viernes 31 de octubre, 19:30h)
San Roque-Mérida (sábado 1 de noviembre, 18h)
La Cruz Villanovense B-Santa Amalia (domingo 2 de noviembre, 12h)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Tenerife B (domingo 2 de noviembre, 11:30h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)
Cacereño Atlético-Córdoba (sábado 1 de noviembre, 16h)
SportExtremadura-Unión Viera (sábado 1 de noviembre, 19:30h)
Tercera RFEF Femenina
San Miguel Plasencia-Extremadura Femenino (domingo 2 de noviembre, 12:30h)
Mérida-Villanovense (domingo 2 de noviembre, 13h)
Badajoz-SportExtremadura B (domingo 2 de noviembre, 11h)
La Roca-Féminas Don Benito (domingo 2 de noviembre, 17h)
Primera RFEF Masculina
Guadalajara-Mérida (sábado 1 de noviembre, 16h)
Ponferradina-Cacereño (domingo 2 de noviembre, 18:15h)
Segunda RFEF Masculina
Melilla-Extremadura (domingo 2 de noviembre, 12h)
Coria-Real Madrid C (sábado 1 de noviembre, 18:30h)
Tercera RFEF Masculina
Gévora-Azuaga (domingo 2 de noviembre, 16:30h)
Calamonte-Santa Amalia (domingo 2 de noviembre, 12h)
Puebla de la Calzada-Don Benito (domingo 2 de noviembre, 12:15h)
Jaraíz-Villafranca (domingo 2 de noviembre, 16:30h)
Montehermoso-Diocesano (domingo 2 de noviembre, 16:30h)
Villanovense-Moralo (domingo 2 de noviembre, 12h)
Cabeza del Buey-Montijo (domingo 2 de noviembre, 12:30h)
Llerenense-Pueblonuevo (sábado 1 de noviembre, 16:30h)
Jerez-Badajoz (domingo 2 de noviembre, 12:30h)
Copa de Extremadura (Dieciseisavos de Final)
Talavera-Almoharín (sábado 1 de noviembre, 17:30h)
Gimnástico Don Benito-Guareña (domingo 2 de noviembre, 12h)
Gran Maestre-Moraleja (domingo 2 de noviembre, 16:30h)
Malpartida-Solana (domingo 2 de noviembre, 12:30h)
Ciudad de Plasencia-Trujillanos (domingo 2 de noviembre, 13h)
Hernando de Soto-Valdebótoa (domingo 2 de noviembre, 12:30h)
Trujillo-Lobón (domingo 2 de noviembre, 12:30h)
Vadesa-Valverdeño (domingo 2 de noviembre, 12h)
La Estrella-Castuera (domingo 2 de noviembre, 12:30h)
San Jorge-Don Álvaro (domingo 2 de noviembre, 12:30h)
Peleño-Aceuchal (sábado 1 de noviembre, 17h)
Talayuela-San Serván (viernes 31 de octubre, 20h)
Arroyo-Miajadas (domingo 2 de noviembre, 12h)
Quintana-Cheles (domingo 2 de noviembre, 12:30h)
Ilipense Zalamea-UP Plasencia (domingo 2 de noviembre, 17h)
Chinato-Zafra (domingo 2 de noviembre, 17h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Gran Canaria (domingo 2 de noviembre, 10:30h)
Segunda División B (Grupo 4)
Villalba-Jerez (sábado 1 de noviembre, 18h)
Cobisa-Grupo López Bolaños (sábado 1 de noviembre, 18:30h)
Tercera División
Castañar de Ibor-Jarandilla (viernes 31 de octubre, 21:30h)
Cáceres Universidad-Torrecillas (sábado 1 de noviembre, 12:30h)
Casar de Cáceres-Ciudad de Almendralejo (domingo 2 de noviembre, 12:30h)
Talayuela-Navalmoral (sábado 1 de noviembre, 18h)
Villagarcía-Burguillos (viernes 31 de octubre, 21:30h)
Granja-Arroyo (sábado 1 de noviembre, 19h)
Rena-Colegio San José (viernes 31 de octubre, 21:30h)
Salvatierra-Energía Badajoz (domingo 2 de noviembre, 12h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
Mideba Extremadura-Santa Cruz de Tenerife (sábado 1 de noviembre, 18:30h)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-La Cordá de Paterna (sábado 1 de noviembre, 18h)
Liga Femenina 2
GEIEG Pacisa-Miralvalle (sábado 1 de noviembre, 17h)
Segunda FEB Masculina
Jaén-Cáceres Patrimonio (domingo 2 de noviembre, 12:30h)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 1 de noviembre, 18h)
CBA Spain-Baublock Gymnástica (sábado 1 de noviembre, 19h)
Alcalá-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 1 de noviembre, 20h)
San Antonio Cáceres-Bosco Mérida (domingo 2 de noviembre, 12h)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Voleibol Astillero-Extremadura Arroyo (sábado 1 de noviembre, 19h)
Superliga Masculina 2
Almendralejo Extremadura-Parla Vóley (sábado 1 de noviembre, 12h)