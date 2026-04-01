DEPORTES

Consulta Aquí La Agenda Deportiva para los equipos extremeños durante la Semana Santa

En 1ª RFEF: El Mérida viaja a Ponferrada y el Cacereño a Tenerife. En 2ª, Yeclano-Extremadura y Real Madrid C-Coria. En 3ª: Destacar el Villanovense-Badajoz, el Azuaga-Don Benito y el Jaraíz-Montijo. Y en Baloncesto: Al-Qázeres se desplaza a Palma y el Cáceres Patrimonio recibe a Córdoba.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Valladolid-La Cruz Villanovense (jueves 2 de abril, 16h)

Diocesano-Rayo Vallecano (sábado 4 de abril, 17h)

Liga Nacional Juvenil

Moralo-Vedruna Cáceres (sábado 4 de abril, 18h)

Fuente de Cantos-Don Benito (sábado 4 de abril, 17h)

Flecha Negra-Extremadura (miércoles 1 de abril, 19:30h)

Cacereño-Ciudad de Plasencia (sábado 4 de abril, 16h)

Don Bosco-Hispanolusa (domingo 5 de abril, 12h)

Mérida-Diocesano B (sábado 4 de abril, 17h)

Santa Amalia-Badajoz B (sábado 4 de abril, 18h)

San Roque-Villafranca (domingo 5 de abril, 12h)

Zafra-La Cruz Villanovense B (sábado 4 de abril, 11h)

Primera RFEF Femenina

Cacereño-Villareal (domingo 5 de abril, 17h)

Primera RFEF Masculina

Ponferradina-Mérida (sábado 4 de abril, 21h)

Tenerife-Cacereño (sábado 4 de abril, 18:30h)

Segunda RFEF Masculina

Yeclano-Extremadura (sábado 4 de abril, 18h)

Real Madrid C-Coria (domingo 5 de abril, 12:30h)

Tercera RFEF Masculina

Jerez-Santa Amalia (sábado 4 de abril, 18:30h)

Gévora-Villafranca (viernes 3 de abril, 12:15h)

Calamonte-Diocesano (domingo 5 de abril, 12h)

Puebla de la Calzada-Moralo (jueves 2 de abril, 12:30h)

Jaraíz-Montijo (domingo 5 de abril, 19:30h)

Montehermoso-Pueblonuevo (domingo 5 de abril, 12h)

Villanovense-Badajoz (domingo 5 de abril, 12h)

Cabeza del Buey-Llerenense (viernes 3 de abril, 12:15h)

Azuaga-Don Benito (domingo 5 de abril, 11:30h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Ciudad de Plasencia B-Nuevo Cáceres (domingo 5 de abril, 16:30h)

Brocense-Valdefuentes (domingo 5 de abril, 18h)

Navaconcejo-Casar de Cáceres (domingo 5 de abril, 18h)

Las Hurdes-Aceituna (domingo 5 de abril, 18h)

Jerte-Hervás (domingo 5 de abril, 18:30h)

El Batán-Nuevo Plasencia (domingo 5 de abril, 17h)

Grupo 2

Metelinense-Esparragosa (jueves 2 de abril, 12:30h)

Malpartida-Casas de Don Pedro (domingo 5 de abril, 18h)

Madrigalejo-Madroñera (domingo 5 de abril, 18h)

Fuenlabrada-La Haba (sábado 4 de abril, 17h)

San Bartolomé-Puebla de Alcocer (domingo 5 de abril, 12:30h)

Palazuelo-Herrera (domingo 5 de abril, 19h)

Grupo 3

La Roca-Don Bosco (domingo 5 de abril, 19h)

Santa Quiteria-San Roque (domingo 5 de abril, 18h)

Hispanolusa-Olivenza UD (domingo 5 de abril, 18h)

Peña el Valle-San Francisco Olivenza (domingo 5 de abril, 18h)

Alburquerque-Obandina (domingo 5 de abril, 18:30h)

Puerta Palmas-Villanueva del Fresno (domingo 5 de abril, 17h)

La Albuera-Puebla de la Calzada B (miércoles 1 de abril, 19h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Mallorca Palma-Al-Qázeres Extremadura (sábado 4 de abril, 19h)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Coto Córdoba (sábado 4 de abril, 19h)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer