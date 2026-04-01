Consulta Aquí La Agenda Deportiva para los equipos extremeños durante la Semana Santa

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Valladolid-La Cruz Villanovense (jueves 2 de abril, 16h)
Diocesano-Rayo Vallecano (sábado 4 de abril, 17h)
Liga Nacional Juvenil
Moralo-Vedruna Cáceres (sábado 4 de abril, 18h)
Fuente de Cantos-Don Benito (sábado 4 de abril, 17h)
Flecha Negra-Extremadura (miércoles 1 de abril, 19:30h)
Cacereño-Ciudad de Plasencia (sábado 4 de abril, 16h)
Don Bosco-Hispanolusa (domingo 5 de abril, 12h)
Mérida-Diocesano B (sábado 4 de abril, 17h)
Santa Amalia-Badajoz B (sábado 4 de abril, 18h)
San Roque-Villafranca (domingo 5 de abril, 12h)
Zafra-La Cruz Villanovense B (sábado 4 de abril, 11h)
Primera RFEF Femenina
Cacereño-Villareal (domingo 5 de abril, 17h)
Primera RFEF Masculina
Ponferradina-Mérida (sábado 4 de abril, 21h)
Tenerife-Cacereño (sábado 4 de abril, 18:30h)
Segunda RFEF Masculina
Yeclano-Extremadura (sábado 4 de abril, 18h)
Real Madrid C-Coria (domingo 5 de abril, 12:30h)
Tercera RFEF Masculina
Jerez-Santa Amalia (sábado 4 de abril, 18:30h)
Gévora-Villafranca (viernes 3 de abril, 12:15h)
Calamonte-Diocesano (domingo 5 de abril, 12h)
Puebla de la Calzada-Moralo (jueves 2 de abril, 12:30h)
Jaraíz-Montijo (domingo 5 de abril, 19:30h)
Montehermoso-Pueblonuevo (domingo 5 de abril, 12h)
Villanovense-Badajoz (domingo 5 de abril, 12h)
Cabeza del Buey-Llerenense (viernes 3 de abril, 12:15h)
Azuaga-Don Benito (domingo 5 de abril, 11:30h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia B-Nuevo Cáceres (domingo 5 de abril, 16:30h)
Brocense-Valdefuentes (domingo 5 de abril, 18h)
Navaconcejo-Casar de Cáceres (domingo 5 de abril, 18h)
Las Hurdes-Aceituna (domingo 5 de abril, 18h)
Jerte-Hervás (domingo 5 de abril, 18:30h)
El Batán-Nuevo Plasencia (domingo 5 de abril, 17h)
Grupo 2
Metelinense-Esparragosa (jueves 2 de abril, 12:30h)
Malpartida-Casas de Don Pedro (domingo 5 de abril, 18h)
Madrigalejo-Madroñera (domingo 5 de abril, 18h)
Fuenlabrada-La Haba (sábado 4 de abril, 17h)
San Bartolomé-Puebla de Alcocer (domingo 5 de abril, 12:30h)
Palazuelo-Herrera (domingo 5 de abril, 19h)
Grupo 3
La Roca-Don Bosco (domingo 5 de abril, 19h)
Santa Quiteria-San Roque (domingo 5 de abril, 18h)
Hispanolusa-Olivenza UD (domingo 5 de abril, 18h)
Peña el Valle-San Francisco Olivenza (domingo 5 de abril, 18h)
Alburquerque-Obandina (domingo 5 de abril, 18:30h)
Puerta Palmas-Villanueva del Fresno (domingo 5 de abril, 17h)
La Albuera-Puebla de la Calzada B (miércoles 1 de abril, 19h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Mallorca Palma-Al-Qázeres Extremadura (sábado 4 de abril, 19h)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Coto Córdoba (sábado 4 de abril, 19h)