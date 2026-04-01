DEPORTES

Consulta Aquí La Agenda Deportiva para los equipos extremeños durante la Semana Santa

En 1ª RFEF: El Mérida viaja a Ponferrada y el Cacereño a Tenerife. En 2ª, Yeclano-Extremadura y Real Madrid C-Coria. En 3ª: Destacar el Villanovense-Badajoz, el Azuaga-Don Benito y el Jaraíz-Montijo. Y en Baloncesto: Al-Qázeres se desplaza a Palma y el Cáceres Patrimonio recibe a Córdoba.

Redacción