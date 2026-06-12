Los cien mejores tenistas senior del país se citarán en Cáceres en el Open de España de Tenis IBP

Los cien mejores tenistas senior del país se darán cita en el Open de España de Tenis IBP Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que se celebrará del 22 al 28 de junio en las instalaciones del Real Club de Tenis Cabezarrubia.

La presente edición repartirá 12.000 euros en premios y reunirá a los mejores jugadores del circuito nacional dentro del Open de España EDP-IBP Tenis Pro. Al ser puntuable para la Carrera al Máster IBP Tenis Pro, se garantiza la presencia de destacados deportistas, reforzando el atractivo y la proyección de un torneo que cada año gana en relevancia.

La presentación de este torneo ha tenido lugar este jueves por parte del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que ha estado acompañado por la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez; el presidente del Real Club de Tenis Cabezarrubia, Jorge Quirós; el presidente de la Federación Extremeña de Tenis, Roberto Jiménez; el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; así como por Orencio Carrascal y Joaquín Muñoz.

El director general de Deportes, Santiago Amaro, ha puesto en valor la capacidad de los promotores privados que junto a la Administración regional trabajan a favor de la llegada de eventos deportivos a Extremadura. Además de confirmar la línea de trabajo de la administración en esta área, afirmando que la línea de eventos de especial interés crece año a año, dado el retorno económico en el territorio.

En la última convocatoria, aprobada el pasado mes de abril, la Junta de Extremadura ha incrementado hasta 450.000 euros las ayudas para eventos deportivos de especial interés en Extremadura en 2026. De este modo, el Ejecutivo regional refuerza su apuesta por el deporte aumentando en 50.000 euros la dotación económica de esta convocatoria.

Según ha señalado Amaro los estudios de la Universidad de Extremadura refuerzan esta línea de trabajo y es que estos estudios recogen que "cada euro invertido repercute en más de siete euros para la ciudad que los acoge", ha afirmado el director de Deportes.

Por su parte, el presidente de la Federación Extremeña de Tenis, Roberto Jiménez, avalaba la madurez organizativa de Extremadura en materia de citas deportivas de nivel y avanzaba que se trabaja en una prueba femenina de cara al torneo de 2027.

También ha intervenido en la presentación el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quien ha dicho que "esta competición convertirá de nuevo a Cáceres en un escaparate para los amantes del tenis, consolidado ya como una de las grandes citas del calendario nacional sobre tierra batida".

En un año especialmente significativo, en el que se conmemora el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y se ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte, el primer edil ha subrayado que "este campeonato representa la apuesta municipal por el deporte de primer nivel".

"Es una competición de reconocida trayectoria que, además de rendir homenaje al legado deportivo de la ciudad, contribuye a proyectar nuestra imagen más allá de nuestras fronteras", ha añadido.

Asimismo, el alcalde ha agradecido el trabajo del Real Club de Tenis Cabezarrubia, de los patrocinadores y de los numerosos voluntarios que hacen posible la celebración del torneo.

En este sentido, el alcalde ha animado a los organizadores a continuar creciendo para que futuras ediciones y, trabajando entre todos, se pueda incorporar también una competición femenina. "Este año hemos estado muy cerca de conseguirlo y estoy convencido de que dentro de un año podremos estar presentando no solo el Open de España masculino, sino también el femenino", ha señalado.

Mateos ha finalizado su intervención reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con esta cita y ha deseado que esta prueba "sea un éxito de público, un éxito deportivo y sobre todo que sean muchísimos los torneos los que se puedan seguir celebrando en este Real Club de Tenis Cabezarrubia".