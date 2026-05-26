Cotrina hará oposición a Guardiola desde el respeto pese al "ruido" del pacto con Vox que fiscalizará en el parlamento

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha ofrecido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, un marco de relaciones basado en la responsabilidad y la lealtad institucional, si bien le ha advertido que fiscalizará su acción de gobierno desde el parlamento autonómico, con especial atención a las consecuencias de su pacto con Vox que ha provocado que su Ejecutivo se encuentre ahora "mucho más escorado a la derecha".

Así lo ha indicado a la salida de la reunión que ambos dirigentes han mantenido en la sede de Presidencia de la Junta, tras la solicitud cursada por el líder de los socialistas extremeños tras su nombramiento.

Un primer encuentro, ha dicho, que se ha desarrollado en un ambiente cordial y en el que se ha sentido "bien". Sánchez Cotrina ha agradecido a Guardiola en sus primeras palabras haber tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con ella sobre asuntos que le preocupan, como la despoblación, la vivienda, o la situación de los servicios públicos.

"La oposición y el Gobierno tenemos papeles muy diferentes, pero tenemos una obligación mutua, que es servir a los extremeños", ha dicho Sánchez Cotrina, quien ha descartado que su objetivo fuera hacerse "una foto" con la presidenta de la Junta, que es algo que, ha remarcado, no es algo que le haga "especial ilusión".

En todo caso, ha señalado que entiende "muy bien los papeles democráticos", y en este punto ha reconocido que Guardiola "tiene derecho" a desarrollar su programa de gobierno, porque fue ella quien ganó las elecciones autonómicas, al igual que él ejercerá como líder de la oposición, al representar a la segunda fuerza más votada y, por tanto, tiene la "obligación" de fiscalizar su acción de gobierno en el Parlamento y además "combatirlo en aquellas cuestiones que entienda que no son buenas para Extremadura".

El dirigente socialista ha señalado que ha ofrecido a Guardiola es "responsabilidad y lealtad, pero también firmeza y contundencia" en aquellas cuestiones en las que no coincidan, todo ello dentro de un marco de relaciones, en el que cada uno, desde su papel, sean "capaces de reflejar una normalidad institucional" en el que se respeten mutuamente como gobierno y oposición.

Sánchez Cotrina ha trasladado a la presidenta de la Junta una serie de cuestiones que le preocupan, como la despoblación, la crisis de vivienda, los servicios públicos, una serie de "hitos" en los que Extremadura "necesita tener un papel fundamental, determinación política y también poner encima de la mesa soluciones".

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

El líder de los socialistas extremeños ha compartido que mientras se desplazaba hasta Presidencia venía dando "vueltas a la cabeza" sobre la posibilidad de "proponer un gran acuerdo", pero finalmente no lo ha hecho porque ha considerado que "el gran acuerdo" es hacer lo que "hoy seguramente, desgraciadamente, sea una revolución democrática", como es "que el líder de la oposición diga a la presidenta de la Junta de Extremadura que tiene derecho a hacer su programa porque ella ganó las elecciones autonómicas".

No obstante, ha señalado que tiene "muy claro" que no le gusta el Ejecutivo de Guardiola, al que ha definido como un gobierno "mucho más escorado a la derecha", tras abrir la puerta a Vox "hasta el patio".

De este modo, ha dicho que "frente al ruido" que ha incorporado a la administración regional el acuerdo entre PP y Vox, los socialistas propondrán "servicios públicos y de calidad; y frente a la "exclusión" que supone la prioridad nacional que recoge el acuerdo, desde el PSOE van a hablar de "derechos de ciudadanía y de igualdad de oportunidades".

Al igual que frente a la "pandereta" y la "propaganda" del Ejecutivo de Guardiola, ofrecerá "seriedad, rigor y servicio de región". "Eso es lo que quiero, estar a la altura de lo que la democracia en Extremadura necesita, de lo que la calle me está pidiendo, ser la voz de los ciudadanos y de las ciudadanas ahí fuera y traer aquí esas cuestiones", ha añadido.

Por otro lado, han hablado de "calidad democrática", que para Sánchez Cotrina supone "respetar mucho" a un parlamento regional al que, ha advertido a la presidenta y a todo su ejecutivo, les llevarán "mucho"; o que la región cuente con un medio público, Canal Extremadura, que sea "para todos y para todas", o que las sedes del gobierno regional "no deben estar para inocular odio a la sociedad", como, ha dicho, hace el vicepresidente, en alusión a Óscar Fernández Calle, algo que le me preocupa "mucho" y que deben intentar evitarlo "todos los días".

"Tengo muy claro cual es mi papel: soy el líder de la oposición, aspiro a ser el próximo presidente de la Junta de Extremadura y para eso hoy me toca actuar con responsabilidad, con lealtad a Extremadura defender a Extremadura y construir una alternativa". Este es su papel en la actualidad, pero mañana, ha avanzado, estará "preparado para ser el presidente de la Junta de Extremadura".

Sánchez Cotrina ha compartido que ha sido recibido por Guardiola con una actitud de cordialidad y que ha sido amable. Una presidenta que, ha añadido, "normalmente es una mujer educada", lo cual "no quiere decir que sea moderada". "No entiendo moderación en Guardiola cuando le abre la puerta a Vox a su gobierno", ha remachado.

En todo caso, ha insistido en que Guardiola es "una mujer educada" con la que tiene "una relación cordial, institucional", con quien se ha sentido "bien" a lo largo de una reunión que se ha desarrollado con "muy buen ambiente".

Sobre los presupuestos autonómicos, le ha trasladado que es "muy complicado" que cuenten con el apoyo del PSOE al incorporar la "agenda de la ultraderecha", y en concreto se ha referido a los 500 millones de euros adicionales en políticas de salud, que serán "bienvenidos" si realmente van destinados a la sanidad pública, pero si sirven para "un Quirón 2.0 o un Ayuso en Extremadura", tendrán a los socialistas enfrente.