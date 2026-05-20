La Consejería de Educación oferta 828 enseñanzas de Formación Profesional para el próximo curso

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta ha anunciado que, el próximo curso, los alumnos de Formación Profesional tendrán 828 opciones formativas para poder escoger en Extremadura.

"Se trata de una oferta que se adapta a las necesidades del tejido empresarial y de los territorios, siempre buscando la máxima empleabilidad del alumnado, por encima de todo", ha asegurado el director general de Formación Profesional, Alberto Luján.

El periodo de admisión para el próximo curso será del 2 al 26 de junio, y se trata de una oferta completamente de Formación Dual en la que colaboran las consejerías de Economía, Empleo y Transformación Digital y la de Industria, Energía, Ciencia y Territorio. En el próximo curso se van a incorporar 16 enseñanzas nuevas, y además se sustituyen otras seis sobre la oferta existente, buscando fortalecer la conexión con el sector productivo.

Luján ha destacado que dentro de esta estrategia se van a impartir seis titulaciones por primera vez en Extremadura como es el caso del Grado Básico de Fabricación en Elementos Metálicos, el Grado Medio de Técnico en Seguridad, el Grado Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil, el curso de especialización en mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos, el curso de especialización en recursos y servicios en la nube.

Y por último, un curso de especialización de Corte, Cata, Jamón y Paletas, que este tiene gran componente estratégico para la Región y, además, se va a impartir de forma presencial en tres centros.

De las 828 opciones formativas, habrá una oferta de 180 certificados profesionales, una apuesta "ambiciosa" ya que en el anterior curso sólo consiguieron arrancar 106, añadiendo certificados propuestos por los centros y con perfiles de alta demanda empresarial, señala en nota de prensa la Junta.

Por otro lado, y tras un "exhaustivo" estudio de las matriculaciones y tendencias de los últimos años, se ha detectado que hay 156 grupos que están por debajo de la ratio que indica la norma, es decir, menor alumnado de la ratio. De ellos, hay 46 grupos que tienen menos de cinco alumnos actualmente en este curso. Y tras este análisis, se van a suprimir ocho enseñanzas, debido a la situación extrema. Destacando que seis de ellas, ni siquiera han podido arrancar este curso por falta de alumnado.

Por un lado, se va a eliminar el primer curso durante el curso 26-27, pero se garantiza el segundo curso para que el alumnado actual pueda finalizar sus estudios; y por otro lado, se suprimirán directamente aquellos ciclos que no contaron con ningún alumno durante este curso.