El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activa la alerta amarilla por nevadas en el norte de la región

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activa la alerta amarilla por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres desde esta media noche hasta la media noche del viernes, 23 de enero.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, este fenómeno meteorológico adverso podrá dejar una acumulación de 5 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 600-900 metros así como probabilidad de ventisca.

Ante esta situación, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan la situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de los municipios así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de los ayuntamientos. También se recomienda que tengan localizados tractores (vehículos pala) y depósitos de sal.

A la ciudadanía en general se le recomienda disponer en casa de material de calefacción, prestando especial atención a los braseros de picón, carbón o gas y, en caso de usar calefacción eléctrica revisar su correcto funcionamiento y evitar sobrecargar regletas y enchufes. Además, hay que tener especial cuidado si en el domicilio hay menores de edad o personas mayores.

Si va a realizar un viaje, tener precaución con el estado de la vía, vigilando las zonas de umbría por posibles placas de hielo y evitar desplazamientos de noche, a no ser que sea imprescindible. Mantenerse informado del estado de las carreteras y condiciones meteorológicas.

Utilizar prendas de abrigo y calzado adecuado, en especial si se va a pasar mucho tiempo en el exterior o se van a realizar deportes al aire libre, así como disponer de un teléfono para llamar en caso de necesidad al 112.