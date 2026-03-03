ENERGÍA

La Central Nuclear de Almaraz para su Unidad 2 ante la elevada generación eléctrica por la sucesión de borrascas

En este sentido, la planta cacereña reafirma que la Unidad 2 se encuentra "en perfectas condiciones técnicas y de seguridad".

La Central Nuclear de Almaraz ha parado este martes, 3 de marzo, su unidad 2 "al no resultar casada en el mercado eléctrico ni ser requerida por el Operador del Sistema, como venía ocurriendo las últimas semanas", debido a la "elevada generación" eléctrica originada por la sucesión de borrascas, que provoca que las nucleares "queden fuera del sistema eléctrico".

En este sentido, la planta cacereña reafirma que la Unidad 2 se encuentra "en perfectas condiciones técnicas y de seguridad", y esta operación de parada "entra dentro de la normalidad" de la central y se ha realizado con arreglo a sus reglamentos internos.

Según señala la central nuclear esta parada de la unidad 2 ha sido notificada al Consejo de Seguridad Nuclear, según los procedimientos establecidos.

Ante esta situación, la Central Nuclear de Almaraz ha reiterado que tiene unos costes operativos "muy competitivos", sin embargo, su viabilidad económica "está seriamente comprometida por la inasumible carga impositiva, que supone más del 75 por ciento de sus costes variables".

Explica que la actual situación de mercado "genera una ineficiencia en el sistema eléctrico", por lo que fruto de la cual y debido a su alta fiscalidad en ocasiones como la presente, en la que se registra una elevada generación originada por la sucesión de borrascas, las nucleares "quedan fuera del mercado eléctrico".

Por su parte, apunta que la Unidad 1 de la Central Nuclear de Almaraz "opera con normalidad al 100 por cien de potencia", concluye.

