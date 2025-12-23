El pabellón municipal Maestro Kim de Cáceres estrena nuevo material deportivo para la práctica de artes marciales

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de la Concejalía de Deportes, ha entregado e instalado nuevo material deportivo en el pabellón municipal Maestro Kim, una instalación situada en el barrio de Mejostilla y dedicada a la práctica de artes marciales y deportes de contacto. Este pabellón acoge la escuela de taekwondo del reconocido maestro de artes marciales Kim Young Goo, que da nombre a la instalación.

La actuación ha consistido en la dotación de diverso equipamiento específico para el entrenamiento técnico y físico de estas disciplinas, entre el que se incluyen escaleras de coordinación, conos de entrenamiento, soportes para sacos, sacos de boxeo de distintos tamaños, palos y manoplas.

"Este nuevo material permitirá mejorar la calidad de los entrenamientos, ampliar las posibilidades de trabajo y reforzar la seguridad de las actividades que se desarrollan en el pabellón", ha explicado la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, que ha visitado las instalaciones este martes, acompañada del maestro de Taekwondo Fran Rosado.

La inversión realizada asciende a 1.265 euros (IVA incluido), y forma parte de la planificación del consistorio cacereño para la mejora progresiva del equipamiento de las instalaciones deportivas municipales, atendiendo a las necesidades específicas de cada espacio y al tipo de actividad que en ellos se desarrolla.

Rodríguez ha recordado que se trata de una nueva actuación que "responde al compromiso del equipo de Gobierno de mantener en condiciones óptimas los pabellones y espacios deportivos municipales, dotándolos del material adecuado para garantizar un servicio de calidad a clubes, deportistas y usuarios".