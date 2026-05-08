La Fiscalía de Cáceres investiga un presunto maltrato por parte de una trabajadora en la guardería del Colegio Diocesano

La Fiscalía de Cáceres está investigando un presunto maltrato por parte de una trabajadora de la guardería infantil del Colegio Diocesano de Cáceres, después de la denuncia presentada por el propio centro educativo tras tener conocimientos de los hechos.

Según un comunicado emitido por el colegio, ante este presunto maltrato "se actuó de manera inmediata activando todos los protocolos correspondientes".

"El centro inició un expediente disciplinario que ha derivado en el despido inmediato de dicha persona y, de forma paralela, puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, siendo el propio centro quien ha presentado la denuncia. Actualmente, la investigación continúa bajo la autoridad competente", recoge el comunicado.

Asimismo, se ha informado a los miembros implicados de la comunidad educativa y se han adoptado "todas las medidas necesarias desde el primer momento".

El centro educativo "expresa su profunda consternación ante esta situación y reitera su absoluta tolerancia cero ante cualquier conducta incompatible con la protección y el bienestar de los menores", añade.

Dado que las actuaciones afectan a menores y las diligencias se encuentran bajo secreto, "apelamos a la prudencia y responsabilidad ante posibles informaciones no contrastadas".

El comunicado concluye diciendo que el Colegio Diocesano José Luis Cotallo "está colaborando plenamente con la Justicia y comunicará cualquier novedad a través de los cauces oficiales".