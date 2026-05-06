El Ayuntamiento de Cáceres tendrá el presupuesto más alto de su historia: 90 millones de euros

El presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres para 2026 asciende a 90.664.963 euros frente a los 84.970.042 de 2025, lo que supone un aumento de 5,69 millones de euros y un crecimiento porcentual del 6,7% respecto al ejercicio pasado. De esta forma, las cuentas municipales se convierten en las más altas de la historia de la ciudad, con deuda cero y con más de 9 millones de euros de inversiones reales con fondos propios.

Entre las principales inversiones se consignan 2,2 millones de euros para el acondicionamiento de una parcela municipal en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte (Mejostilla) para instalar de forma definitiva el mercado franco y para otros usos polivalentes, así como 2,8 millones para la reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña, 833.000 euros para rehabilitar viviendas sociales para alquiler asequible, y 366.000 euros para la renovación del abastecimiento de agua en La Sierrilla.

Para la ampliación de suelo industrial en el polígono industrial de Capellanías se reservan 1,5 millones de euros, que se sumarán a otro millón para modernizar el citado polígono, además de 400.000 euros para la redacción del proyecto del Pabellón de Ferias, y otro millón para mejorar los accesos al campus universitario.

Un parking disuasorio en la Casa de Cultura de Gredos (133.000 euros); el parque de los Olmos con 30.000 euros de consignación; y 170.000 euros para la redacción de proyectos para las reformas de las avenidas Rodríguez de Ledesma y Portugal, son otras de las inversiones previstas en las cuentas municipales.

Los números los ha presentado este martes el alcalde Rafael Mateos, acompañado de su equipo de Gobierno, en una rueda de prensa el día después del anuncio del acuerdo al que se ha llegado con el grupo municipal Vox para conseguir la mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos.

"Son unos presupuestos ambiciosos que consolidan el modelo de ciudad en el que venimos trabajando desde el 2023, pero que por encima de cualquier otra cosa, son muy realistas. Cada cifra está pensada y ajustada con el máximo rigor y, sobre todo, que cuentan ya con un primer visto bueno por parte de los técnicos", ha explicado el regidor.

Mateos ha insistido que los presupuestos reflejan el modelo de ciudad en el que se está trabajando en esta legislatura que está basado en "el equilibrio financiero, una apuesta muy decidida por las inversiones, el crecimiento sostenible de nuestra ciudad y la modernización de los servicios públicos para, en definitiva, mejorar la vida de los cacereños y de las cacereñas", ha apuntado.

"Y vamos a hacer todo esto poniendo encima de la mesa una nueva rebaja fiscal que va a afectar al IBI y al impuesto de circulación", ha avanzado Mateos, que ha subrayado que el objetivo de estas cuentas es "demostrar que con una buena gestión no es necesario asfixiar ni meter la mano en los bolsillos de los vecinos".

CINTURÓN VERDE EN EL PASEO ALTO

Entre los proyectos que incluye el presupuesto, el alcalde ha destacado la reordenación del entorno del Paseo Alto para conectar esta zona con Aguas Vivas y Montesol y hacerlo a través de un cinturón verde. Para ello, se consigna una cantidad de 100.000 euros para poder sacar a licitación un concurso a nivel de anteproyecto que reordene toda esa zona verde.

Además se incluirá la construcción de un circuito BTT para la práctica de bici de montaña, y que cuenta con una consignación presupuestaria de 70.000 euros adicionales a esos 100.000 euros. "Hilvanamos así, de esta forma, los distintos barrios y los distintos distritos de nuestra ciudad y a la vez apostamos por poner en valor nuestro entorno natural para fomentar la práctica de deporte", ha señalado.

CAPÍTULO DE GASTOS

En el capítulo de gasto, la partida de Personal asciende a 33.734.190,48 euros, un 4,54% más que el año anterior, que incluye medidas como el abono del 100% de la carrera profesional y de las pagas extraordinarias, mientras que las inversiones crecen hasta los 9 millones de euros, un 75% respecto al presente ejercicio.

Entre esas inversiones está una partida de más de 200.000 euro para el proyecto de rehabilitación del mercado de la Dehesa de los Caballos; la creación de un espacio vecinal en El Junquillo; 95.000 euros para nuevos parques infantiles y mobiliario urbano, y obras de accesibilidad en barrios y en paradas de autobuses, además de mejoras en el cementerio municipal y en el de Valdesalor.

En materia de Deportes, se incluye una partida de 371.000 euros para la piscina climatizada en Nuevo Cáceres-Casa Plata, y se prevé continuar con la mejora de instalaciones deportivas en los barrios.

En Cultura y Turismo, se consignan 300.000 euros para el Consorcio de Cáceres 2031; se incrementa la aportación al Consorcio Gran Teatro, que pasa de los 278.000 a los 323.000 euros; se aumenta en un 14% la aportación al Museo Helga de Alvear y se consignan 150.000 euros para el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica. Además, se dispone de un millón de euros para festivales y actividades culturales.

En materia de sostenibilidad y energía, las cuentas de 2026 incluyen la sustitución de la climatización en el Palacio de la Isla; la rehabilitación energética del edificio Embarcadero y Garaje 2.0, y se destinan 138.000 euros para la Oficina de Atención al Ciudadano.

Respecto a los servicios públicos, se mantiene el refuerzo de la línea 8 y la gratuidad del autobús urbano para menores de 16 años y mayores de 65; para el servicio de limpieza se consignan 6,9 millones y 6,2 para la contrata de mantenimiento de parques y jardines.

En políticas sociales, las cuentas generales del ayuntamiento incluyen las del organismo autónomo del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), que ascienden a 4,3 millones de euros con la consignación a acciones sociales dirigidas a las personas sin hogar pasando de 170.000 euros a 370.000, y se mantienen las ayudas a la natalidad y a las familias propuestas por Vox.

En concreto, la partida destinada a personas mayores pasa de 91.000 a 191.000 euros, con el objetivo de impulsar el envejecimiento activo, talleres y actividades que fomenten la autonomía y la participación social. Asimismo, el servicio de ayuda a domicilio se incrementa en más de 100.000 euros, alcanzando los 1,6 millones, y otro de los incrementos más relevantes se produce en el Área de la Mujer, que crece en más de 135.000 euros hasta situarse en 464.175 euros.

Las subvenciones a asociaciones vecinales alcanzan los 90.000 euros, mientras que se consignan 80.000 euros para la Unión de Cofradías Penitenciales; 20.000 euros para la Cofradía de la Virgen de la Montaña y, por primera vez, 5.000 euros para la asociación cultural San Jorge.

CAPÍTULO DE INGRESOS

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Ángel Orgaz, ha detallado el capítulo de ingresos, destacando que los impuestos directos alcanzan los 38.288.842,89 euros, lo que supone un incremento del 0,06% y la cifra más alta de recaudación en la historia del ayuntamiento.

Orgaz ha subrayado que estos datos se producen a pesar de la bajada de impuestos impulsada por el equipo de Gobierno desde el inicio de la legislatura, con medidas como la reducción del tipo del IBI en tres puntos porcentuales.

En este sentido, ha señalado que "frente a quienes nos decían que bajar impuestos iba a suponer menores ingresos, hoy los datos demuestran lo contrario: se pueden bajar impuestos y recaudar más; se puede aliviar la carga fiscal de los ciudadanos y, al mismo tiempo, fortalecer las cuentas públicas".

Junto a los impuestos directos, el presupuesto incorpora 5,21 millones en impuestos indirectos; 10,7 en tasas; 28,8 en transferencias corrientes y casi 5 millones de euros en ventas de parcelas municipales.