PP y Vox llegan a un acuerdo para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres, que superarán los 90 millones

El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Cáceres y el grupo municipal de Vox han alcanzado un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026, que ascenderán a más de 90 millones de euros, y las inversiones crecerán un 75%, según los primeros datos ofrecidos este lunes por el alcalde cacereño Rafael Mateos, que gobierna en minoría en la ciudad con 11 concejales que, junto a los dos de Vox, le darán la mayoría para sacar adelante los presupuestos.

Las cuentas municipales incluirán un fomento de las ayudas a la natalidad, se impulsará una nueva bajada del Impuesto de Bienes Imbuebles (IBI) - y del de circulación de vehículos (IVTM) para 2027, se incluye la redacción del proyecto de un nuevo pabellón de ferias y la remodelación del Mercado Dehesa de los Caballos, entre otras inversiones para mejorar las infraestructuras de los barrios.

Ahora se remitirá el presupuesto a los otros dos grupos políticos (PSOE y Unidas Podemos), se convocará la Comisión de Hacienda y se llevará a un Pleno extraordinario al final de la semana que viene, para su aprobación inicial e iniciar el periodo de exposición pública de un mes. Antes de eso, se darán a conocer todos los detalles en una rueda de prensa a los medios para saber las partidas que se incluyen y los términos del acuerdo.

De momento, Mateos ha comparecido este lunes junto al portavoz municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez, para anunciar este acuerdo entre las dos formaciones políticas, que se lleva fraguando "en los últimos meses", según ha reconocido el regidor, que ha subrayado que serán "los presupuestos más altos de la historia de la ciudad de Cáceres".

"El Gobierno de la ciudad tiene como objetivo buscar el interés general y para ello llegamos desde el comienzo de legislatura intentando buscar acuerdos con los diferentes grupos municipales, acuerdos que se traduzcan en mejoras de inversiones en Cáceres y en mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos", ha señalado el alcalde, que ha recordado que las cuentas de 2024 se sacaron adelante con el apoyo de Vox y que las del 2025 se aprobaron gracias a un acuerdo con el PSOE, que se abstuvo en la votación.

Según ha explicado en las declaraciones a los medios, el Gobierno 'popular' ha ofrecido a los otros grupos "sumarse" a los presupuestos con "ideas que construyesen una ciudad mejor". "En este caso, solo ha habido predisposición y trabajo por parte del Grupo Municipal de Vox", ha resaltado.

"Unos presupuestos que tienen puesto su foco en los barrios de la ciudad con medidas concretas contempladas para las diferentes barriadas", ha avanzado el alcalde como proporcionar un local para los vecinos en la barriada del Junquillo; dar un "impulso definitivo" al Parque de los Olmos, en la barriada de Cáceres el Viejo; o un incremento de las políticas dirigidas a mayores.

En este punto, el organismo autónomo del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) ya aprobó sus cuentas hace dos semanas en las que se contemplaban "medidas muy importantes" para los mayores y para la familia, además de recuperar algunas ayudas directas a asociaciones como Red Madre.

"Es un presupuesto que viene a mejorar la calidad de vida de los cacereños", ha trasladado el alcalde, que ha agradecido a los dos ediles de Vox --Eduardo Gutiérrez y Francisco Flores-- "su trabajo, su empeño y su predisposición para llegar a este acuerdo en los últimos meses", una "noticia positiva", según Mateos, que ha subrayado que "la ciudad de Cáceres volverá a tener por tercer año consecutivo presupuestos para el ejercicio 2026, que nos van a permitir seguir creciendo y construyendo esa ciudad que deseamos y por la que estamos peleando".

"TRABAJAR Y NO BLOQUEAR"

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha incidido en que su formación pretende "trabajar" y "no bloquear" el desarrollo de la ciudad, por lo que ha destacado los "ejes" en los que se sustenta el acuerdo que es el apoyo "decidido" a las familias, el incremento de un 300% en las ayudas a las personas mayores, una apuesta "muy importante" para los barrios como mejora de iluminación, acerado, accesibilidad, etc, así como un millón de euros para mejoras en el polígono industrial Capellanías.

Se trata, según ha dicho Gutiérrez, de "cuestiones muy concretas para todos los ciudadanos de Cáceres que les mejoren su vida día a día". También se ha referido a la tercera bajada impositiva que se llevará a cabo ya en el ejercicio 2027 puesto que hay que modificar las ordenanzas municipales para su aplicación.

"Y, por fin, el tan deseado pabellón de ferias y congresos que va a ser ya una realidad, por lo menos se va a redactar el proyecto inicial para que esa obra tan importante, no solo para la capital, sino también para toda la provincia de Cáceres, sea una realidad más pronto que tarde", ha resaltado, al tiempo que ha valorado el "esfuerzo" del Partido Popular para "incorporar casi todas las medidas" que Vox ha propuesto.

En el acuerdo, se contempla también un compromiso para ejecutar las medidas de forma efectiva y que "no queden sobre el papel" y para ello, se propone una serie de controles "tener la garantía de que el apoyo no va a quedar en nada, va a quedar en medidas efectivas y que se van a dar a cabo a lo largo del año 2026", ha añadido el portavoz de Vox.

A la pregunta de qué medidas han quedado fuera del acuerdo, Gutiérrez ha explicado que algunas "se negociarán en su momento" ya que serán con cargo al remanente de tesorería, según ha indicado también el alcalde Rafael Mateos, que ha apuntado que las arcas municipales están saneadas y que con los más de 25 millones de euros de remanente se podrán realizar inversiones que habrá que negociar.

"Estamos demostrando que con una buena gestión y que bajando los impuestos en esta ciudad se recauda más y los presupuestos crecen", ha concluido el alcalde.