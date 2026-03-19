Las embajadas iberoamericanas ponen el ojo en Cáceres como ejemplo de “Turismo de Intereses Especiales” frente al turismo masivo

La Diputación de Cáceres es la anfitriona, estos días, del Encuentro de Embajadas Iberoamericanas, que reúne a delegaciones de 16 países, además de la Secretaría General Iberoamericana, y que abordan, fundamentalmente, la organización del XI Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo de Iberoatur, que se celebrará en Guadalupe, del 9 al 15 de noviembre, recogiendo el testigo de Cuba.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha querido dar la bienvenida y agradecer el trabajo del embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, por “reunir a la gran mayoría de embajadas de América Latina”, así como al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, “persona clave en la coordinación de las cumbres iberoamericanas, gracias por su presencia y su compromiso en fortalecer nuestras relaciones”.

Ha sido, precisamente, Andrés Allamand, quien ha señalado a la provincia de Cáceres como un territorio que tiene mucho que decir en torno al denominado “turismo de intereses especiales” frente al turismo masivo. Se trata, ha explicado, “de ese turismo que tiene que ver con las personas”, y que cuenta con tres pilares fundamentales: el patrimonio, el medio rural y la naturaleza. En este sentido, ha indicado, “estamos trabajando para ir generando un turismo de este tipo en Iberoamérica, en su conjunto”, porque, reconoce, “en América Latina el turismo no es tan importante todavía como en España, aunque se empieza a aproximar al 10-11 por ciento del Producto Interior Bruto”.

También Allamand ha adelantado el interés que tiene la Secretaría Iberoamericana de “hermanar ciudades de América Latina que son Patrimonio de la Humanidad, con ciudades españolas y portuguesas que también lo son, lo que consideramos que es una gran oportunidad”.

Por su parte, el embajador cubano en España ha apuntado la importancia de una reunión, como la que acoge la diputación cacereña, en la que “ha sido posible tener una altísima representación de embajadores y personas encargadas de turismo, algo que se debe en gran parte al excelente trabajo y al enorme compromiso de todo el equipo de la Diputación de Cáceres”.

Marcelino Medina se ha referido también al futuro Encuentro Iberoamericano de Guadalupe, uno de los últimos eventos que tendrá lugar durante la presidencia española pro tempore de la Cumbre iberoamericana, una cubre que tendrá lugar en Madrid, a principios de noviembre. “A esta cumbre asistirán numerosos jefes de estado y de gobierno, y en torno a ella se van a celebrar eventos sectoriales, con una dinámica muy poderosa, muy potente, porque la Presidencia española -ha dicho- se ha propuesto como objetivo aprovechar este año para fortalecer la comunidad iberoamericana, y el último evento tendrá lugar, precisamente, en esta provincia, dedicado al agroturismo y al turismo rural”.

En la reunión de trabajo se ha podido conocer con detalle también la Cooperación Internacional para el Desarrollo que se lleva a cabo desde la Diputación de Cáceres en Iberoamérica, y se ha hablado de emprendimiento y nuevos pobladores, del Año Jubilar Guadalupense, así como de las relaciones internacionales por parte de la Universidad de Extremadura o el papel de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.