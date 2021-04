La Diputación de Cáceres reivindica beneficios fiscales en el medio rural para fijar población

El diputado de Reto Demográfico de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha pedido que las diferentes administraciones (nacional, regional y local) se impliquen en estudiar "seriamente" una fiscalidad que ayude a luchar contra la despoblación en el medio rural y avanzar en el reto demográfico.

Así lo ha avanzado en un seminario online (webinar) sobre las "oportunidades de financiación para la implementación de proyectos de transformación demográfica, ecológica y digital en el ámbito local", que ha organizado la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), con la colaboración de las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz.

La webinar está enmarcada en el II Ciclo de Seminarios sobre Asuntos Europeos y dirigida a personal técnico y político de las administraciones locales. En su intervención, Sánchez Cotrina, ha planteado la posibilidad de implantar una serie de beneficios fiscales para asentar la población en el medio rural.

"Beneficios fiscales, por un lado, para la gente que se ha mantenido en su pueblo, luchando día a día, y por otro para aquellos que retornan, como también para los que lleguen de nuevas y quieran asentarse", ha valorado el diputado, que ha incidido en que Extremadura tiene que ser "muy reivindicativa" y "exigir una fiscalidad especial" porque, "en este proceso de transformación demográfica, ecológica y digital somo especiales, somos singulares y eso nos tiene que aportar unos beneficios".

Sánchez Cotrina ha recordado que, en el caso de las energías renovables o economía verde y circular, muchos de los pueblos de Extremadura son contemplados para proyectos energéticos, y eso tiene que revertir, a su juicio, en el medio rural.

"Si tenemos una planta fotovoltaica, exijamos que nos genere oportunidad de empleo, si aportamos riqueza energética a todo el país, que revierta obligatoriamente en la región, porque, desde luego, no vamos a dejar pasar el tren de la innovación o la digitalización, y esta cuarta revolución industrial debe pasar por premiar a la tierra que genera la oportunidad de dicha revolución", ha subrayado.

El diputado ha hecho un repaso por el trabajo que se viene haciendo en la provincia de cara al reto demográfico, y ha reconocido que se ha conseguido un "diálogo continuo" entre lo rural y lo urbano, "un equilibrio territorial, consiguiendo que una persona vea cada vez más factible mantenerse en su pueblo o instalarse en un pueblo porque tiene cada vez más oportunidades, y puede hacer lo mismo que en una gran ciudad".

En este sentido, ha reconocido el papel de agentes sociales y entidades que trabajan en el territorio, como las Universidades Populares (UP), participantes también en el ciclo, porque han sido una palanca de cambio y transformación. "Gracias a trabajos como el vuestro, una región con dificultades hace décadas, incluso, de alfabetización, ha dado un salto de gigante que no se entendería sin ese trabajo", ha dicho en alusión a las UP.