Ascienden a diez las carreteras o caminos de la provincia de Cáceres afectados por el paso de 'Kristin'

El paso de la borrasca 'Kristin' ha afectado a la circulación de diez carreteras de la red secundaria o caminos de la provincia de Cáceres que están cortados por anegación de agua o por nevadas.

Así, la CC-241 de Piornal a la CC-240 está cortada por nevadas, al igual que la CC-137, desde Nuñomoral el El Gasco por Cerezal, Martilandrán y Fragosa, y el Puerto de Honduras (CC-224 de Hervás a N-110 en Cabezuela del Valle).

También está cortada a la circuación por nieve la CC-242, de Piornal (CC-233/CC-241) a Garganta la Olla (CC-243); mientras que la CC-146 desde la EX-117 al límite con Portugal por Zarza la Mayor también está cortada entre los kilómetros 3,4 y 3,9 por inundación de la vía por lluvia intensa.

La CC-437 de subida al Pico Villuercas también está cortado al igual que el camino vecinal de acceso a la urbanización Cuartos de Baño en Cáceres, que está inundado el badén.

La CC-151, de Moraleja a Vegaviana, está cortada por desbordamiento del arroyo Colmena; el camino general nº 6 Riolobos también está cortado por desbordamiento de cauce, así como el camino del Carrascal, en Valencia de Alcántara, que ha tenido que ser cortado por la crecida de río.

También está abierta ya la circulación a los vehícuos pesados en la A-66 donde esta mañana se han tenido que embolsar decenas de camiones en las inmediaciones de Aldeanueva del Camino y Jarilla ante la imposibilidad de circular en sentido Gijón.

Además, en la A-66, desde el kilómetro 520 al 508, sentido descendente a Sevilla, se ha producido un corte de unas dos horas para retirar el camión articulado que había volcado en el puente del río Tajo. Mientras, se ha habilitado un desvió alternativo por EX-373 sentido N-630, y N-630 dirección Cañaveral hasta kilómetro 508 que enlaza otra vez con A-66.