Blanca Martín sigue valorando "firmemente" presentar su candidatura para liderar el PSOE de Extremadura

La diputada regional socialista y expresidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha reconocido que sigue "valorando firmemente" presentar su candidatura para liderar el PSOE de Extremadura.

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su posición ante el Comité Regional del PSOE previsto para este viernes, día 6, para abordar, entre otros temas, el calendario de celebración de las primarias y el Congreso Regional extraordinario para elegir a la persona que ocupe la Secretaría General, ante lo que Martín ha señalado en primer lugar que "hay un proceso que no se ha abierto todavía" porque el partido al que pertenece es democrático, donde los militantes y los representantes de los mismos elegidos en los congresos son los que deciden.

Así, este viernes se celebra dicho donde Comité Regional, donde se decidirá el calendario para elegir a la nueva dirección regional del partido "y veremos a ver qué pasa", ha continuado, mientras que interpelada por si considera que habrá primarias ha reconocido que "a día de hoy" cree que las habrá.

"Creo que las habrá, ojalá no las hubiese, pero no por quitarle la voz a la militancia, sino porque el PSOE extremeño tiene que recuperar lo que ha sido, y el legado que nos dejaron los secretarios generales que hemos tenido, y tanto Juan Carlos como Guillermo siempre nos enseñaron que este era un proyecto regional y un partido fuerte", ha incidido Martín en referencia a ambos expresidentes extremeños y exsecretarios regionales socialistas y para quien "eso no lo podemos perder".

Acto seguido, ha ahondado en que el "reto" que tienen por delante sus compañeros y compañeras y "entre todos" es "mucho", y "no es otro que Extremadura, no el PSOE" y espera que lo "tengan en cuenta" a partir de este viernes o el sábado.

En este punto e interpelada por si va a intentar ese reto, ha expuesto que lo sigue "valorando firmemente", según ha explicado en declaraciones a los medios antes de recibir junto a la presidenta de la fundación que lleva su nombre, Magdalena Moriche, los galardones 'Mujeres que rompen' de la Delegación del Gobierno en Extremadura, un acto referido a la igualdad.

De este modo y en relación a esto último, ha expuesto que cree que las mujeres tienen "mucho que decir en este proceso" y "sin tutelajes, con compañeros al lado porque defendemos la igualdad entre hombres y mujeres" y también "con compañeros al lado, como hemos estado nosotras siempre con ellos, pero sin tutelajes", tras lo que ha sostenido igualmente que hay compañeras y también compañeros "muy buenos, muy preparados para que podamos dirigir el partido".

"Lo sigo pensando y además lo sigo valorando, de aquí al sábado veremos", ha reafirmado la expresidenta de la Asamblea, que en relación a cuándo debería el PSOE cerrar este proceso ha apostillado que no conoce el calendario, algo que sabrá este viernes, una jornada en relación a la cual cree que "Extremadura se está jugando el futuro de nueve meses paralizada" y que "en eso es en lo que tiene que estar el PSOE y ser responsable con eso".

Y es que, como ha explicado, el Partido Socialista en la región "siempre lo ha sido" y "en eso" es en lo que tienen que "estar", como es preocuparse "más por Extremadura y menos por el ombligo interno de algunos o algunas". "Somos al fin al cabo militantes en igualdad entre todos y todas de las dos provincias", ha agregado.

'MUJERES QUE ROMPEN'

Sobre el galardón 'Mujeres que rompen' y su lucha por el feminismo en los últimos tiempos desde la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín ha reconocido que es un "honor" que el delegado y la Delegación del Gobierno le otorguen este reconocimiento, puesto que cree que no ha hecho "nada en especial" y "solo" lo que "había que hacer", primero poner a la Asamblea "en su lugar" y cree que lo ha "conseguido" en estos 10 años y medio y "sobre todo" trabajar por la igualdad, entre hombres y mujeres y de forma "más transversal".

Al respecto, ha hecho hincapié en que la Asamblea ha estado abierta "principalmente" a la sociedad civil o al tercer sector y "siempre reivindicando la igualdad en todos y cada uno de los actos" que han hecho, como también la han podido utilizar "como su altavoz, porque, al fin y al cabo, es el representante de la soberanía del pueblo extremeño" y, aunque los 65 diputados representan ese poder, cree que la gente de la calle tiene derecho a ir a la misma y alzar su voz, ante lo que considera que eso es en lo que ha podido contribuir a esta tierra y a la institución.

ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS EN LA ASAMBLEA

Finalmente y ante los últimos acontecimientos ocurridos en las últimas horas en la Asamblea, Martín no quiere analizarlo, pero sí que se están jugando "mucho", porque "a lo mejor hay regiones que se pueden permitir lujo de estar paralizadas" pero la extremeña "no", porque "si a veces no" está "en primera línea de muchas cosas", el hecho de ser el foco de atención "por algo que Extremadura nunca ha sido", cuando "ha sido una tierra de equilibrio, de pacto, de luchar conjuntamente", ve que "se está perdiendo".

"Eso es lo que se ha perdido en dos años y medio, esa estabilidad política que hemos tenido siempre para desarrollarnos, partiendo de una posición peor que el resto de comunidades autónomas, pues ahora simplemente somos un poco atención mediática en este caso", ha trasladado a los periodistas, sobre los que ha dicho que están haciendo su trabajo y recalcar en todo caso que todo ello "no contribuye al desarrollo de Extremadura" que está "parada" y está perdiendo la oportunidad que necesitan muchos extremeños en su día a día.

Sobre la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, ha destacado que ha abierto su discurso de investidura "hablando de que las persianas se seguían levantando de los comercios, que los hospitales siguen funcionando", pero que ella misma cree que en la política y que se necesita un gobierno para esta región, "como lo ha habido siempre". "Y además creo que nos hemos sido la señal de identidad de este país y la hemos perdido", ha concluido.