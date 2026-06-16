RESIDENCIA VIRGEN SOLEDAD

La Residencia Virgen de la Soledad de Badajoz organiza un mercadillo solidario con artículos elaborados por residentes

Esta iniciativa, que podrá visitarse en horario de 11,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas, tiene como objetivo dar visibilidad al trabajo que realizan los residentes dentro del programa de 'laborterapia', una actividad que fomenta la participación activa, la creatividad y el bienestar personal.

Redacción

Badajoz |

La Residencia Virgen de la Soledad de Badajoz organiza un mercadillo solidario con artículos elaborados por residentes
La Residencia Virgen de la Soledad de Badajoz organiza un mercadillo solidario con artículos elaborados por residentes | OCR

La Residencia Virgen de la Soledad de Badajoz pondrá en marcha a partir del próximo lunes, día 22 de junio, un mercadillo solidario abierto a toda la ciudadanía con artículos elaborados por sus residentes.

Esta iniciativa, que podrá visitarse en horario de 11,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas, tiene como objetivo dar visibilidad al trabajo que realizan los residentes dentro del programa de 'laborterapia', una actividad que fomenta la participación activa, la creatividad y el bienestar personal.

En este sentido, la mayoría de los artículos que estarán a la venta han sido elaborados por los propios residentes con dedicación e ilusión durante los distintos talleres que se desarrollan en el centro.

El proyecto se lleva a cabo gracias al trabajo conjunto de la monitora de Terapia Ocupacional, Alicia, y de la artesana voluntaria Vanesa Fraile, que colabora con la residencia desde el año 2023 impartiendo talleres de manualidades y artesanía. A través de estas actividades, los residentes tienen la oportunidad de aprender nuevas técnicas creativas, desarrollar sus habilidades y participar activamente en la elaboración de los productos que posteriormente se exponen en el mercadillo.

Como novedad este año, los participantes han diseñado una colección de camisetas y bolsas inspiradas en la propia residencia y en el mercadillo solidario, creando diseños originales que reflejan el espíritu de convivencia, creatividad y trabajo en equipo que caracteriza a este proyecto.

Así, los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos, entre ellos cuadros, velas, cerámica, elementos decorativos, bolsas, camisetas, bolsos, jabones, llaveros, chapas, botellas decoradas y muchas otras creaciones artesanales.

Además de ofrecer una oportunidad para adquirir productos únicos y hechos a mano, el mercadillo busca acercar a la comunidad al trabajo que realizan las personas mayores y poner en valor sus capacidades, talento y experiencia, según indica la organización del mercadillo en nota de prensa.

La Residencia Virgen de la Soledad invita a vecinos, familiares y visitantes a acercarse, conocer esta iniciativa y colaborar con una actividad que promueve el envejecimiento activo, la participación social y el aprendizaje continuo de los residentes.

"Cada pieza cuenta una historia de dedicación, aprendizaje y superación, convirtiendo este mercadillo en una oportunidad para apoyar el trabajo y la participación activa de los residentes", señala la residencia, que agradece de antemano el apoyo y la difusión de esta iniciativa, que busca poner en valor el talento, la creatividad y la participación activa de los mayores.

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