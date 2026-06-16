La Residencia Virgen de la Soledad de Badajoz organiza un mercadillo solidario con artículos elaborados por residentes

La Residencia Virgen de la Soledad de Badajoz pondrá en marcha a partir del próximo lunes, día 22 de junio, un mercadillo solidario abierto a toda la ciudadanía con artículos elaborados por sus residentes.

Esta iniciativa, que podrá visitarse en horario de 11,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas, tiene como objetivo dar visibilidad al trabajo que realizan los residentes dentro del programa de 'laborterapia', una actividad que fomenta la participación activa, la creatividad y el bienestar personal.

En este sentido, la mayoría de los artículos que estarán a la venta han sido elaborados por los propios residentes con dedicación e ilusión durante los distintos talleres que se desarrollan en el centro.

El proyecto se lleva a cabo gracias al trabajo conjunto de la monitora de Terapia Ocupacional, Alicia, y de la artesana voluntaria Vanesa Fraile, que colabora con la residencia desde el año 2023 impartiendo talleres de manualidades y artesanía. A través de estas actividades, los residentes tienen la oportunidad de aprender nuevas técnicas creativas, desarrollar sus habilidades y participar activamente en la elaboración de los productos que posteriormente se exponen en el mercadillo.

Como novedad este año, los participantes han diseñado una colección de camisetas y bolsas inspiradas en la propia residencia y en el mercadillo solidario, creando diseños originales que reflejan el espíritu de convivencia, creatividad y trabajo en equipo que caracteriza a este proyecto.

Así, los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos, entre ellos cuadros, velas, cerámica, elementos decorativos, bolsas, camisetas, bolsos, jabones, llaveros, chapas, botellas decoradas y muchas otras creaciones artesanales.

Además de ofrecer una oportunidad para adquirir productos únicos y hechos a mano, el mercadillo busca acercar a la comunidad al trabajo que realizan las personas mayores y poner en valor sus capacidades, talento y experiencia, según indica la organización del mercadillo en nota de prensa.

La Residencia Virgen de la Soledad invita a vecinos, familiares y visitantes a acercarse, conocer esta iniciativa y colaborar con una actividad que promueve el envejecimiento activo, la participación social y el aprendizaje continuo de los residentes.

"Cada pieza cuenta una historia de dedicación, aprendizaje y superación, convirtiendo este mercadillo en una oportunidad para apoyar el trabajo y la participación activa de los residentes", señala la residencia, que agradece de antemano el apoyo y la difusión de esta iniciativa, que busca poner en valor el talento, la creatividad y la participación activa de los mayores.