Quintana replica al alcalde de Badajoz que no quiere "entrar en polémica" pero sí que la ciudad firme el convenio VioGén

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha replicado al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, tras pedir su dimisión la pasada semana, que no quiere "entrar en polémica" con el ayuntamiento de la capital pacense ni con el regidor "ni muchísimo menos", pero sí que firmen el convenio de adhesión al sistema VioGén.

Cabe recordar que la pasada semana el alcalde de Badajoz pidió la dimisión "inmediata" del delegado del Gobierno en Extremadura al hilo de las declaraciones de este último respecto a la adhesión de la ciudad al sistema VioGén, ante lo que el regidor reconoció que ha estado "callado públicamente después de haber sufrido en Badajoz una ola de violencia inusitada" y que ha mantenido una colaboración "leal" con la Delegación, "porque tocaba" y entiende "las dificultades".

"Pero esto es impresentable. Vergüenza de delegado", incidió Gragera. "Después de muchas conversaciones, peticiones de paciencia, de comprensión. Después de haber remitido innumerables cartas preocupado con esta deriva. Después de todo esto hoy, para tapar su incapacidad, tengo que leer esto", señaló el regidor en su cuenta de la red social X, en una publicación en la que responde a las declaraciones del delegado después de que haya criticado la falta de respuesta del Ayuntamiento de Badajoz respecto a su incorporación al sistema VioGén.

Preguntado por su valoración ante esta petición de dimisión, José Luis Quintana ha reconocido que no entiende "mucho" esas declaraciones que vienen a contestar a algo que él mismo viene diciendo cada vez que hay cuestiones que giran en torno a la violencia de género, respecto a lo cual ha remachado que "es más todavía" y que el pasado viernes se celebró en la sede del Alto Tribunal extremeño en Cáceres la reunión semestral de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer.

Una reunión territorial, ha continuado, en la que "quien planteó la necesidad de que Badajoz tenga ese convenio fue la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura". "Todos los que participamos en esas mesas territoriales entendemos que Badajoz debería estar incluido, pero no quiero entrar en polémica con el Ayuntamiento de Badajoz, ni con el alcalde, ni muchísimo menos, pero sí quiero que firmen el convenio", ha espetado, junto con que ese día dijo lo que viene manifestando en estos tiempos atrás.

Y es que, como ha reiterado, su "única intención" es que Badajoz tenga firmado ese convenio, cuando se trata de la "única" capital de provincia de España que no lo tiene y de una localidad donde el año pasado se registró una víctima de violencia de género o en la que un concejal de Vox presentó su renuncia al cargo tras ser condenado por violencia de género. "Yo dije lo mismo que venía diciendo".

Por otro lado, Quintana no quiere "pensar que haya una intencionalidad política cuando se hable de seguridad", como así se lo manifiesta al alcalde, cuyas "preocupaciones" sobre esta materia son "las mismas" que él mismo tiene. "Es mi responsabilidad y creo que, además, la semana pasada dimos una muestra de las cosas bien hechas".

Como ha recordado, el lunes se presentó una denuncia por la desaparición de una persona y el viernes de esa misma semana se había detenido al autor, se había encontrado el cuerpo y el presunto responsable entró en prisión, tras lo que ha considerado que "la efectividad está ahí" y que se está haciendo un "magnífico" trabajo en la Policía Nacional y en la Guardia Civil con la colaboración también de la Policía Local.

De igual modo y preguntado por la razón por la que Badajoz no está en el sistema VioGén, el delegado ha admitido que lo desconoce y ha defendido que "está claro" que tiene que formar parte, al tiempo que se ha referido a las declaraciones de ese mismo día del alcalde de Cáceres y al esfuerzo que ha hecho la capital cacereña en este sentido "teniendo quizás menos medios y más dificultades".

"Esto no es una cuestión política, lo de tener o no tener firmado el convenio, son 13 ciudades las que tenemos ya firmado, la 14 la firmaremos las próximas semanas, y Badajoz que no esté y que sea la única capital de provincia que no esté, la verdad es que no parece presentable", ha aseverado, para remachar que los motivos los tiene que responder él y reiterar que no quiere "entrar en polémica". "Desde luego, vuelvo a repetir que no quiero pensar que la seguridad ciudadana tiene matices políticos", ha concluido.

El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras asistir al acto conmemorativo del Día de las Víctimas del Terrorismo de la Policía Nacional celebrado este martes en la Delegación del Gobierno en Badajoz.