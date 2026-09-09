El PSOE extremeño solo celebrará primarias en Badajoz, donde se han presentado cinco candidaturas

El PSOE de Extremadura solo celebrará proceso de primarias en Badajoz para elegir a su candidato o candidata de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027, al ser la única de las grandes ciudades --poblaciones de más de 20.000 habitantes-- donde los socialistas no gobiernan en la que se han registrado más de una precandidatura.

En el resto, Cáceres, Plasencia y Don Benito, solamente se ha registrado una propuesta por ciudad, por lo que no es necesario abrir un proceso de recogida de avales y posterior votación. En el caso concreto de la capital pacense, una vez cerrado el plazo, se han registrado cinco precandidaturas. Se trata de las de Concha Baños Jorge, Anselmo Solana Hurtado, Fernando López Salazar, Silvia González Chaves y Pedro Herrera González.

A partir de este momento, según recogen los estatutos del PSOE, se abre el plazo para la recogida de avales, que se podrán reunir del 9 al 16 de septiembre y se tendrán que recoger un mínimo del 15% y un máximo del 20% del cuerpo censal de militantes. Tras ello, las candidaturas que logren reunir los avales necesarios iniciarán una campaña de información que culminará el sábado 26 de septiembre con la jornada de votación.

En el resto de ciudades no será necesario celebrar primarias ya que solo se ha registrado una candidatura que hoy mismo queda proclamada. En el caso de Cáceres, la candidata del PSOE a la Alcaldía será Belén Fernández Casero; en Plasencia, Blanca Martín Delgado encabezará la lista socialista a la alcaldía placentina y, por último, en Don Benito, el candidato del PSOE a la alcaldía de la ciudad será Manuel Gómez Parejo.

En las otras tres grandes ciudades de Extremadura (Mérida, Almendralejo y Villanueva de la Serena) no es necesario celebrar primarias ya que allí gobierna el PSOE y los actuales alcaldes han mostrado su voluntad de presentarse a la reelección.

Así, el alcalde de Mérida Antonio Rodríguez Osuna se presentará a la reelección, José María Ramírez Morán hará lo mismo en Almendralejo, y Ana Belén Fernández González también optará a repetir como alcaldesa de Villanueva de la Serena.

EL CASO DE BADAJOZ

En el caso de la ciudad de Badajoz, el secretario regional del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, ha señalado que "es la única ciudad en la que no hay un consenso político entre todos los compañeros y compañeras", con lo que se han postulado cinco perfiles "muy plurales, muy diferentes entre ellos" y cree que "todos llegarán hasta el final para tratar de conseguir los máximos apoyos y que su proyecto político se imponga".

"Yo siempre apelo a que cuando hay razones para unirse apostemos por la unidad en un momento, en el que no nos engañemos, nuestro partido parte también de dificultades a la hora de poder trazar un proyecto político local", ha señalado, por lo que quiere que se diferencie "mucho" el proceso electoral según sea nacional, regional o local.

Sobre las cinco candidaturas pacenses ha indicado que todos "hablan el mismo idioma" porque pertenecen a la misma organización aunque haya "matices" que los diferencian, "matices de quién lidera, por qué lidera y cuál es el encaje mayoritario que necesitamos para que no gobernemos nuestra agrupación local, sino que gobernemos la ciudad".

"Estoy convencido que entre los cinco serán capaces de trazar un proyecto inteligente que permita que estemos cómodos todos en la posición que quedemos y que a partir de ahí salgamos a ganar", ha señalado. "Les pido a todos que sean capaces de acordar entre ellos, que sea cual sea la posición que elija la militancia, nos pongamos todos detrás de la candidata que gane o el candidato que gane y hagamos un proyecto político fuerte. Las preferencias personales aquí se han acabado", ha sentenciado.

Con la maquinaria para elegir candidatos en marcha, el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha defendido este lunes en Cáceres un proyecto socialista "municipalista, transformador y que haga avanzar a las ciudades" de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

Cotrina, que ha acompañado a Belén Fernández Casero en la presentación de su candidatura a la Alcaldía de Cáceres, ha explicado que el PSOE afronta las próximas elecciones municipales con una pregunta clara: "¿Queremos quedarnos como estamos o podemos aspirar a más?".

En este sentido, ha defendido que el objetivo de los socialistas es conseguir que Cáceres, y el conjunto de las ciudades extremeñas, tengan "un proyecto de vida" que permita a sus ciudadanos progresar y mirar al futuro con más oportunidades.

Además, ha señalado que el PSOE no tiene ningún problema en decir a la ciudadanía que va a dar "pasos inteligentes y valientes políticamente" para abrirse un espacio de gobierno en Cáceres y ha reivindicado un proyecto "inteligente, convincente y, sobre todo, valiente" frente a un Gobierno municipal que, a su juicio, se ha instalado en la comodidad.

"Saludar a la gente por la calle no vale; hay que hacer un proyecto político", ha afirmado Cotrina, quien ha advertido además de la necesidad de poner límites a la influencia de la ultraderecha y defender un proyecto progresista que evite que la ciudad retroceda y que vuelva a abrir debates que ya estaban superados.

En este sentido, ha destacado la forma de trabajar de Belén Fernández Casero, a quien ha definido como una candidata que "da la cara" y que ha recorrido los barrios de Cáceres, incluidos aquellos en los que el PSOE puede tener más dificultades para encajar su proyecto. Cotrina ha explicado que esta forma de hacer política será también la que el PSOE quiere trasladar a todas las ciudades extremeñas de más de 20.000 habitantes.

"Vamos a abrir nuestras listas para que pese más el conocimiento, la profesionalización y también las ideas progresistas que las propias siglas", ha afirmado. En este contexto, Cotrina ha defendido que el PSOE quiere que Cáceres sea una ciudad capaz de atraer actividad, generar economía y ofrecer oportunidades para que la gente pueda regresar. "Yo voy a pelear porque Cáceres sea la de vuelta, no la de ida", ha asegurado.