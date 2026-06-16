El PSOE defenderá una moción en el pleno de Badajoz para pedir a la Junta el refuerzo de la cooperación internacional

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz defenderá en el próximo pleno una moción para instar a la Junta de Extremadura a reforzar su compromiso con la cooperación internacional al desarrollo, la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos.

La portavoz socialista, Silvia González Chaves, considera que el debate abierto en las últimas semanas sobre dicha cuestión tras el acuerdo PP-Vox para el gobierno regional "no puede reducirse a una cifra presupuestaria".

"Estamos hablando de qué idea tiene Extremadura de sí misma y de qué papel quiere ocupar ante un mundo marcado por la pobreza extrema, el hambre, los conflictos, las persecuciones y las catástrofes humanitarias", señala.

Así, el PSOE sostiene que la cooperación internacional no se puede "arrinconar" como una política "sobrante, residual", pues "supone aceptar un falso dilema: el de elegir entre atender los problemas propios o mantener compromisos de solidaridad con otros pueblos".

Para la formación, esa contraposición no se sostiene. "Defender la sanidad pública, la educación, la dependencia o la vivienda no es incompatible con la cooperación internacional. Todo forma parte de una misma idea: que las instituciones tienen responsabilidades colectivas y que la dignidad humana no pierde valor al cruzar una frontera", afirma Silvia González.

De este modo, la moción del PSOE recuerda que "toda comunidad tiene necesidades urgentes, también Extremadura", pero advierte de que "la solidaridad pública no puede comenzar sólo cuando todos los problemas estén resueltos". "Si esperamos a que no haya ninguna dificultad aquí para mirar lo que ocurre fuera, entonces no empezaremos nunca", subraya la portavoz socialista.

Incide, además, en que el mundo actual ha puesto "en cuestión" las "viejas fronteras entre lo cercano y lo lejano". "Las crisis humanitarias, las guerras, las emergencias sanitarias o los efectos del cambio climático terminan teniendo consecuencias más allá de su lugar de origen. Ignorar esa realidad no la hace desaparecer", remarca el PSOE en nota de prensa.

La iniciativa también apela a la memoria de Extremadura como tierra "marcada por la emigración". Esa experiencia, a juicio del Grupo Socialista, debería servir para entender "mejor" el "valor" de la cooperación y "no para debilitarla".

La moción plantea que el Ayuntamiento de Badajoz reafirme su "compromiso" con la cooperación internacional, la acción humanitaria y los derechos humanos como parte de una política pública basada en la solidaridad, la justicia y la dignidad de las personas.

El texto también solicita a la Junta de Extremadura que impulse, junto a ONGD, universidades, entidades sociales y administraciones públicas, una estrategia extremeña de cooperación adaptada a los desafíos actuales.

Además, reclama recuperar y reforzar "progresivamente" la capacidad operativa, técnica, institucional y presupuestaria de la Aexcid, garantizando la continuidad y estabilidad de las políticas públicas de cooperación y acción humanitaria en Extremadura.

"Badajoz también debe pronunciarse. No hablamos de una política secundaria, ni queremos que se debilite la cooperación internacional hasta convertirla en una política residual, hablamos de valores democráticos, derechos humanos y responsabilidad institucional", concluye Silvia González.