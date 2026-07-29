La Guardia Civil imputa el atraco a una gasolinera de Gévora a un hombre que ya está en prisión en Badajoz

La Guardia Civil ha instruido diligencias como presunto autor del atracado perpetrado en una gasolinera de la pedanía pacense de Gévora a un vecino de Badajoz que ya se encuentra en prisión por hechos similares.

El robo tuvo lugar en la mañana del pasado 20 de abril, cuando un individuo encapuchado y esgrimiendo un arma de fuego, se adentró en la gasolinera para intimidar al empleado y apoderarse de unos 650 euros existente en la caja registradora.

Rápidamente, la Guardia Civil estableció dispositivos de servicio en vías de comunicación, al tiempo que comunicaba la incidencia a otros cuerpos policiales próximos.

Con el estudio de las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad, una vez judicializada la causa, y a medida que avanzaba la investigación, se logró la plena identificación de un vecino de Badajoz "con un amplio historial delictivo", según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Una vez llevadas a cabo las gestiones con su identidad, se pudo comprobar que este hombre se encontraba ingresado por causas similares en el centro penitenciario de Badajoz.

Con todas las pruebas incriminatorias, se le instruyeron las correspondientes diligencias como presunto autor del robo, que han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.