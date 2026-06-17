El PP de Badajoz celebrará su XV Congreso Provincial el próximo 18 de julio en Mérida

La Junta Directiva Provincial del PP Badajoz ha fijado la celebración del XV Congreso del partido el próximo 18 de julio, en jornada única, en el Palacio de Congresos de Mérida.

El número de compromisarios para este congreso, que se celebra con carácter extraordinario, será de 1.790, de los cuales 358 son natos y 1.432 electos, correspondiendo 71 a NNGG y ocho a la Comisión Organizadora.

La Junta Directiva del PP de la provincia de Badajoz, máximo órgano de representación popular entre congresos y que fue elegida en la anterior cita congresual celebrada el 18 de julio de 2021, ha quedado disuelta tras la reunión celebrada en la tarde de este martes, en la que se ha aprobado por unanimidad la composición de la Comisión Organizadora, en la que recaen los trabajos de organización del congreso.

También se ha aprobado la propuesta de dos comunicaciones que se desarrollarán en dicho congreso, ha informado el PP Provincial de Badajoz en nota de prensa.

Así, la primera será 'Gestión y buen gobierno', con la intervención del alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo; la alcaldesa de Talavera la Real, Manuela Sancho, y el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, moderada por la diputada en la Asamblea de Extremadura Isabel Cortés.

Mientras, la otra comunicación será 'Reto demográfico y relevo generacional en nuestros pueblos', en la que participarán la alcaldesa de Capilla, Alfonsa Calderón; el alcalde de Guadajira, Sergio Fernández Aguado, y la consejera de Sanidad, Sara García Espada, bajo la moderación del concejal de Economía en el Ayuntamiento de Badajoz, Javier Gijón.

Los candidatos a la Presidencia del PP en la provincia de Badajoz podrán presentar su candidatura hasta las 14,00 horas del día 23 de junio y para ser proclamado precandidato será necesario presentar el apoyo de, al menos, 200 avales. Asimismo, el plazo para la presentación de peticiones para ser compromisario estará abierto hasta las 20,00 horas del día 6 de julio.

Toda la información sobre los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora, el texto de las comunicaciones y toda la documentación y formularios para estos procesos estará disponible en la web del partido y en los perfiles oficiales en redes sociales del PP de Badajoz.

La Comisión Organizadora del XV Congreso del PP Provincial de Badajoz está compuesta por Elisabeth Medina Bravo como presidenta; María del Mar Rodríguez como vicepresidenta, y Miguel Ángel Nieto como secretario.

Por su parte, los vocales son Pedro Galán Berrocal, Mariema del Carmen Seck, Adoración Gutiérrez Lamoneda, Bibiano Serrano Calurano y Joel Núñez como vocal de NNGG.