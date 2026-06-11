El Ayuntamiento de Badajoz licita la construcción de 89 nuevas viviendas de promoción pública en la ciudad

La Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba) ha licitado la construcción 89 nuevas viviendas de promoción pública en la ciudad, repartidas en tres nuevas nuevas promociones con una inversión cercana a los 10 millones de euros.

En concreto, se ha licitado las obras de construcción de 52 viviendas de protección oficial VPO de tipología residencial colectiva en las parcelas 4.1.2 y 4.1.3 del sector Cuartón Cortijo, en una promoción que contará con viviendas de entre 57 y 90 metros cuadrados útiles, distribuidas en tipologías de 2, 3 y 4 dormitorios.

El precio de las viviendas partirá desde los 85.000 euros, y como referencia, la vivienda tipo dispondrá de tres dormitorios y una superficie útil de 85,43 metros cuadrados, con un precio estimado de 125.590,64 euros, que contarán con garajes y trasteros.

La inversión prevista para esta actuación asciende a 6.048.314 euros, lo que supone "una de las promociones públicas de vivienda más importantes impulsadas en los últimos años en la ciudad", según informa el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa.

Por otra parte, también se ha licitado la construcción de otras 7 viviendas situadas en la calle Marqués de Monsalud, en la barriada de San Roque, igualmente con garajes y trasteros por un importe de 1.178.680 euros.

Además, en los próximos días se publicará la licitación de la construcción de las 30 viviendas correspondientes a una segunda fase de las que ya se encuentran en ejecución en la calle Hermanos Vidarte, todas ellas bajo régimen de protección oficial en San Roque y Ronda Norte.

En ese sentido, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado que estas viviendas "se van a unir al parque de vivienda municipal, en régimen de VPO" que tiene la Inmobiliaria Municipal, "cumpliendo una demanda ciudadana".

Gragera ha destacado que la Inmobiliaria Municipal "se ha convertido en una herramienta para intentar solucionarle la vida sobre todo a los más jóvenes", tras lo que ha resaltado que el sorteo de estas viviendas ya se celebró, y ahora comienza su construcción.

Estas actuaciones forman parte del trabajo que viene desarrollando la Inmobiliaria Municipal de Badajoz, una herramienta "fundamental para facilitar el acceso a la vivienda y dar respuesta a una de las principales preocupaciones" de los vecinos, especialmente entre los jóvenes y las familias con mayores dificultades para acceder al mercado residencial, señala.