Badajoz destinará 29,4 millones de euros para mitigar los daños de las borrascas

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha mostrado su satisfacción por los 29,4 millones de euros que recibirá la ciudad por parte de la Secretaría de Estado de Política Territorial para paliar los daños de la sucesión de borrascas del pasado invierno, que serán destinados principalmente a reparar caminos y a mejorar los sistemas de recogida de aguas para prevenir nuevas avenidas.

Unos fondos con los que se acometerán una serie de actuaciones que vienen "a reponer la situación anterior y a mejorar algunos de los elementos, de las infraestructuras, de recogida de agua, que nos va a permitir poder atender mejor a las sucesivas emergencias", ha señalado Gragera.

Así, ha avanzado que de estos 29,4 millones, se van a destinar "grandes partidas" a la reposición y mejora de caminos públicos, algunos de ellos en los que ya se ha intervenido, que quedaron "bastante afectados" como consecuencia de esta serie de borrascas.

Asimismo, se acometerán mejoras en las infraestructuras tanto en las pedanías como también en el entorno de la ciudad de Badajoz en cuanto a la recogida de agua, así como a la mejora y ampliación de diferentes elementos que conforman esa infraestructura de aguas.

Grajera se ha referido a la ampliación de colectores para incrementar la capacidad de recogida de agua en zonas en las que se han sufrido algunos desbordamientos en los últimos años.

Son obras "que no se ven" y que el alcalde denomina como "feas", porque son actuaciones "que nadie nota, que nadie ve", pero que sirven para momentos como los que se han vivido en los dos últimos años en la ciudad de Badajoz.

Por tanto, considera que estos casi 30 millones serán "bien invertidos" en aquellas zonas en las que, "por desgracia" ha habido "consecuencias graves durante el último invierno", y sobre los cuáles espera que tengan una "correcta y buena ejecución" de los fondos.