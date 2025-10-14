EL CAMPILLO

Las obras de adecuación de las calles San Lorenzo y Concepción Arenal de Badajoz arrancan este martes

Redacción

Badajoz |

El concejal Carlos Urueña | Europa Press

Los trabajos de adecuación de las calles San Lorenzo y Concepción Arenal de la ciudad de Badajoz arrancan este martes, día 14, dentro de la obra de urbanización de El Campillo.

Por este motivo, durante esta semana permanecerá cortado al tráfico el acceso a la calle Eugenio Hermoso a partir de la confluencia con calle Bravo Murillo, que alterará su sentido.

La calle Benegas, por su parte, también alterará su sentido a partir de la intersección con la calle Bravo Murillo hacia Concepción Arenal. La actuación se desarrollará hasta el 17 de octubre, según indica el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa.

