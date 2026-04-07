Maldita Nerea llega el 23 de mayo a Badajoz con un formato más íntimo y emocional

La banda Maldita Nerea actuará el próximo sábado, 23 de mayo, en Badajoz dentro de su nueva gira 'Origen: El Camino de las Canciones', caracterizada por un formato escénico diferente en el que propone un "viaje íntimo y emocional hacia el corazón" de su música, en el que la improvisación y el diálogo con el público son los protagonistas.

La actuación, que comenzará a las 21,00 horas en el Teatro López de Ayala, con las entradas entre los 25 y los 32 euros, permitirá descubrir las raíces del grupo, realizando un recorrido desde los comienzos de la banda hasta su trayectoria actual.

Fundada en 2003, la banda obtuvo un gran reconocimiento a partir de 2007 gracias al lanzamiento de 'El Secreto de las Tortugas', su sencillo de mayor éxito. Desde ese momento hasta nuestros días, la banda ha ido cosechando éxitos y encandilando a la gente, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la música del país.

Jorge Ruiz, cantante y fundador de la banda, es un hombre polifacético, y es que además de ser músico, también es terapeuta y maestro de Audición y Lenguaje.

En 2007 creó su propio centro de Logopedia y, desde 2011, compagina su actividad musical con aquellas relacionadas con la educación. En 2019, es nombrado presidente de la Fundación Promete, proyecto de innovación educativa y social para el desarrollo del talento de todas las personas mediante un nuevo paradigma de educación personalizada, vocacional e incluyente.

"Origen es el principio de todo, es el reencuentro con nosotros mismos, el lugar del que partimos y hacia el que vamos. Origen es el silencio. Este concierto busca ese reencuentro con nosotros mismos a través del camino de las canciones. Porque las canciones, antes de nacer, son silencio y cuando acaban vuelven a él", señala Jorge Ruiz.