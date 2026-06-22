Cancelados los fuegos artificiales de la noche de San Juan en Badajoz por el índice de riesgo de incendios

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado que no se podrán lanzar los tradicionales fuegos artificiales previstos en la víspera de San Juan debido a la normativa autonómica y el índice de peligro de incendios forestales para el próximo martes 23 y miércoles 24 de junio.

Al respecto, ha señalado en nota de prensa que durante los próximos días se estudiará la previsión meteorológica durante la celebración de la Feria de San Juan "para buscar posibles alternativas".

Sin embargo, sí se celebrará durante la noche del 23 de junio, a partir de las 22,00, el concierto previsto de la Orquesta de Extremadura, que ofrecerá un espectáculo abierto al público desde el embarcadero de la margen derecha del río Guadiana.

El concejal delegado de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha lamentado esta noticia referida a la cancelación de los fuegos, y ha apuntado al respecto que entienden que "ante todo debe primar la seguridad". Al mismo tiempo, ha animado a los vecinos y visitantes a disfrutar del concierto de la Orquesta de Extremadura.