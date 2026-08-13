El aeropuerto de Badajoz bate record histórico de viajeros con 10.970 en el mes de julio

El aeropuerto de Badajoz ha cerrado julio de 2026 con nuevos máximos históricos, dando así continuidad a una tendencia de crecimiento sostenido en el tráfico aéreo de la región, ya que registró 10.970 pasajeros, un 6,5 por ciento más que en julio de 2025, y 529 operaciones.

En comparación con el mes anterior, el número de pasajeros crece un 4,85 por ciento, mientras que las operaciones aumentan un 6,22 por ciento.

El balance de los siete primeros meses del año confirma el buen comportamiento del aeropuerto, que alcanza 68.288 pasajeros, un 15,7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, y 2.869 operaciones, lo que representa un incremento del 19,6 por ciento interanual, según los datos facilitados por la Junta de Extremadura.

El aeropuerto de Badajoz continúa superando marcas históricas y julio se convierte en un nuevo récord absoluto de pasajeros, con 10.970 viajeros, superando los 10.706 de agosto de 2007. Además, es el cuarto mes consecutivo por encima de los 10.000 usuarios.

La evolución registrada durante los primeros siete meses del ejercicio "refleja la consolidación de la demanda y el buen comportamiento de las conexiones aéreas, reforzando la posición del aeropuerto como una infraestructura fundamental para la movilidad de los ciudadanos y la conectividad de Extremadura", añade el Ejecutivo regional.

En cifras interanuales (entre agosto del 2025 y julio del 2026) los 116.258 viajeros suponen un 20,4 % más que el mismo periodo del año anterior, manteniendo la tendencia de crecimiento sostenido del aeropuerto.

Estos resultados "reflejan la consolidación de la demanda, el buen comportamiento de las rutas y la confianza de los usuarios en la conectividad aérea de Extremadura", subraya el gobierno autonómico, que remarca que el aeropuerto pacense refuerza así su papel como "infraestructura estratégica para la movilidad, el turismo y la actividad económica de la región".

Asimismo, la evolución de estos datos "refuerza el compromiso de la Junta de Extremadura", que ha incrementado en un 23 por ciento la partida destinada al contrato de la OSP aérea con Madrid y Barcelona para 2027.

Este esfuerzo se acompaña de la "búsqueda activa de nuevas rutas que permitan ampliar la conectividad de la región y seguir impulsando el crecimiento del aeropuerto".

Mientras tanto, critica el Ejecutivo de María Guardiola, el Gobierno de Pedro Sánchez "continúa ignorando las peticiones de mejora e inversión" en el aeropuerto de Badajoz, haciendo "caso omiso al potencial que evidencian estas cifras y desatendiendo una infraestructura clave para el desarrollo económico y social de Extremadura".