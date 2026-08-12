Aumentan un 6,6% los deudores concursados en Extremadura en el segundo trimestre de 2026

El número de deudores concursados en Extremadura durante el segundo trimestre de 2026 fue de 177, lo que supone un incremento del 6,6 por ciento respecto a los 166 registrado en el mismo periodo del año anterior.

De ellos la provincia de Badajoz aglutina 114 procedimientos concursales, mientras que en la de Cáceres hubo 63.

Los 177 procedimiento se realizaron de forma voluntaria. Por clase de procedimiento: 32 siguieron el modelo abreviado/ordinario, 144 sin masa y uno el procedimiento especial.

En función de su naturaleza jurídica, la mayoría de ellos, 155, eran personas físicas, y el resto empresas, todas ellas sociedades limitadas.

El 54,5% se encuentran en el tramo de menos de 2 millones de euros de volumen de negocio, y el 31,8% no tiene asalariados. Las actividades económicas donde se concentraron el mayor porcentaje de empresas concursadas fueron la Construcción (31,8%), seguido de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas y Hostelería (22,7%).