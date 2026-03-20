El 112 Extremadura ha gestionado hasta 686.913 llamadas y un 9,6% de incidentes más en 2025

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura coordinó un 9,6% más de incidentes en 2025, hasta alcanzar las 131.529 emergencias, y atendió un 4,3% más de llamadas, hasta acumular 686.913 llamadas.

Así lo ha expuesto este viernes la directora general del 112 en Extremadura, María Soledad Ponce, presentación de la memoria de actuaciones en 2025 del Centro 112 en la región.

Ponce ha achacado estos aumentos al "buen trabajo" que ha realizado el centro a lo largo de los años y a que la ciudadanía "confía cada vez más" en el 112, en lugar de en otros servicios unisectoriales.

Con respecto a la tipología de las urgencias y las emergencias atendidas, el 55% fueron incidencias de carácter sanitario (71.950 incidencias); y el 16% de seguridad pública, donde se incluyen emergencias gestionadas por Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional (21.403 incidentes).

Además, el 7% de los incidentes gestionados estuvieron relacionados con incendios de toda índole, tanto forestales como no forestales (9.728); otro 7% correspondió a accidentes (8.435 incidentes); otro 7% de asistencia técnica (9.511%); y un 7% fue por consultas (8.765). El 1% restante se produjo por otras causas.

Dentro de la tipología de los accidentes atendidos, Ponce ha destacado el crecimiento que experimentó el número de incidentes de tráfico gestionados, del 7,7%, hasta los 5.005 accidentes, frente a los 4.645 de 2024.

MÁS PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL

En cuanto a los planes de Protección Civil, Ponce ha explicado que en 2025 se activaron "probablemente más planes que en ninguno de los años anteriores".

En concreto, el Plan Infocaex se activó cinco veces en 2025 como consecuencia de los incendios forestales de Valdecaballeros, Caminomorisco, (en julio) y los de Toledo-Villar del Pedro y Jarilla (en agosto).

Además, se activó tres veces el plan Inuncaex por peligro de inundaciones en Villagarcía de la Torre y Puebla del Maestre, y en la provincia de Badajoz (ambos en marzo), y en el norte de la provincia de Cáceres, en noviembre.

Por último, se activó el plan territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Plater-CAES, por el apagón masivo del 28 de abril de 2025.

ALERTAS METEOROLÓGICAS

Durante la presentación, Ponce también ha resaltado el uso que se dio en 2025 a la plataforma de teletraducción. A través de este sistema, que puede atender más de 50 idiomas, se gestionaron 470 incidentes, la mayoría en inglés y en francés, este último relacionado con los viajeros que utilizan la A-66 en su camino para cruzar el Estrecho de Gilbraltar.

En cuanto a las alertas meteorológicas, en 2025 se activaron 48 avisos, incluidos dos de nivel rojo y once de nivel naranja. En este caso, se produjeron por todo tipo de fenómenos (tormentas, nieve, lluvias, vientos, olas de calor, nieblas).

Por último, la directora general del 112 en Extremadura ha señalado que en 2025 se produjeron 5.000 acceso más al área de prensa del 112 de Extremadura, hasta alcanzar los 45.617 accesos.