Vila-real amplia la temporada de la piscina del Termet del 1 de junio al 15 de septiembre

La piscina del Termet de Vila-real abrirá este año del 1 de junio al 15 de septiembre, ampliando notablemente el periodo habitual de funcionamiento, que hasta ahora se limitaba de mediados de junio a finales de agosto. La medida responde a las peticiones de los clubes deportivos locales y a la necesidad de ofrecer espacios de refugio climático ante el incremento de las temperaturas.

El concejal de Deportes, Xus Madrigal, ha explicado que se están llevando a cabo mejoras en la zona de pícnic y actuaciones dentro del Plan de sombras para crear nuevos espacios de confort y protección frente al calor.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una actualización de las tarifas de acceso a la piscina, que no se modificaban desde la reapertura del recinto en 2013. La entrada diaria costará 3 euros para menores de 13 años y 5 euros para mayores de esa edad. Los bonos de diez accesos tendrán un precio de 22 euros para menores y 37 euros para adultos.

El Ayuntamiento también ha establecido bonificaciones para diferentes colectivos, como titulares del Carnet Jove, personas desempleadas de larga duración, pensionistas, personas con discapacidad y familias numerosas o monoparentales, que abonarán el 75 % de la tarifa general. Asimismo, estarán exentas de pago las víctimas de violencia de género y las personas incluidas en programas de ayuda o reinserción social derivados por los Servicios Sociales municipales.