El pla de millora en jardins suma ja 10 parcs urbans

El regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde, ha presentat aquest matí la remodelació del jardí de la Panderola, una actuació integral que suposa el desè projecte de condicionament i millora de parcs urbans, que es completarà en breu amb la remodelació del jardí del Pilar.

En l'entorn de la Panderola i el Llaurador, Serveis Públics ha completat en l'últim pla d'obres tres espais públics diferenciats: una zona d'oci i jocs enfront del col•legi Carlos Sarthou, per un import de de 42.000 euros; el condicionament del parc en la plaça José Soriano (fumeral) per 36.000 euros; i la millora de la plaça del Llaurador, amb una inversió d'altres 40.000 euros. “Aquest és el jardí número 10 que escometem en tota la ciutat. Vam començar en el cor de Vila-real, en el jardí de Sant Pasqual, i hem continuat fins a completar els principals espais públics en la zona nord (jardí enfront del col•legi José Soriano, Encarnació, Llibertat), el jardí de les Dominiques, el de Carinyena o la plaça de Sant Ferran”, detalla Valverde. “Ara hem completat els treballs en aquests tres espais, que suposen una actuació integral en el barri, amb l'adquisició de mobiliari urbà, la delimitació de zones en les àrees verdes a través d'obra civil, actuacions en l'enllumenat i la instal•lació de jocs, màquines biosaludables i taules i bancs perquè tant els xiquets com els més majors puguen gaudir de l'entorn”, afegeix.

En concret, el projecte del parc de la Panderola delimita una zona d'espera per als pares enfront del col•legi Carlos Sarthou, al costat de zona enjardinada en la qual s'ha trasplantat una olivera procedent del jardí del pavelló Melilla.

S'ha instal•lat també una zona de jocs infantils amb paviment de protecció de cautxú, taules i cadires de formigó, bancs i, en un espai separat, zona de majors amb màquines biosaludables aprofitant una antiga pista de petanca en desús.

Aquests treballs se sumen a la renovació de l'àrea de jocs, que presentava un estat obsolet i deteriorat, en la plaça José Soriano, amb la instal•lació de paviment de seguretat, a més de la renovació del paviment i mobiliari urbà de la plaça del Llaurador. “Per a escometre aquesta actuació integral hem procedit com sempre, escoltant els veïns del barri, els usuaris d'aquests espais, i atenent les seues reivindicacions en la mesura de la nostra possibilitats”, apunta Valverde.

El responsable de Serveis Públics destaca, a més, que en cadascun d'aquests projectes s'ha treballat amb una empresa local i amb l'eficiència econòmica com a premissa, mitjançant la recuperació de materials i jocs i la seua reutilització, combinada amb la instal•lació de mobiliari nou, per a optimitzar els recursos municipals. “El nostre objectiu és remodelar els jardins de la ciutat per a crear espais que els vila-realencs i les vila-realenques puguen utilitzar per al joc, l'oci i la convivència amb total seguretat”, conclou Valverde.