VILA-REAL

Vila-real refuerza las salas de estudio de la BUC por los exámenes hasta finales de junio

La BUC habilitará la planta baja y la sala de estudio del primer piso, incrementando así el número de plazas disponibles y mejorando las condiciones para estudiar con comodidad y tranquilidad

ondacero.es

Vila-real |

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Biblioteca universitaria del Coneixement (BUC) de Vila-real. | ONDACERO.ES

La Biblioteca Universitaria del Conocimiento (BUC) de Vila-real ampliará los horarios y los espacios destinados al estudio, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del alumnado durante los períodos de mayor actividad académica. Esta medida entrará en vigor el 19 de mayo y se mantendrá hasta el 30 de junio, ofreciendo una mayor flexibilidad para organizar el tiempo de estudio.

Durante este período, la sala de estudio abrirá de lunes a viernes desde las 9:00 horas hasta la medianoche, mientras que los fines de semana funcionará de 9:00 a 14:00 horas, con un nuevo horario de tarde de 16:00 a 20:00 horas. Esta ampliación permite al alumnado disponer de un espacio continuado para largas sesiones de estudio, adaptándose tanto a la rutina diaria como a las necesidades del fin de semana.

Además de la ampliación horaria, la BUC habilitará la planta baja y la sala de estudio del primer piso, incrementando así el número de plazas disponibles y mejorando las condiciones para estudiar con comodidad y tranquilidad. Esta decisión tiene como objetivo garantizar un entorno adecuado para la concentración y el trabajo intensivo, al tiempo que se optimiza el uso del espacio dentro de la biblioteca.

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