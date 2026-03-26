Torreblanca estrena esta Semana Santa una gymkana turística digital para descubrir la historia del municipio en familia

El Ayuntamiento de Torreblanca ha puesto en marcha esta Semana Santa una nueva Gymkana Turística Digital, una propuesta cultural, educativa y de ocio pensada para que vecinos y visitantes descubran el patrimonio, la historia y las calles del municipio de una forma diferente, participativa y divertida.

La iniciativa forma parte de los objetivos marcados en el plan estratégico de turismo y en la hoja de ruta de Torreblanca como Destino Turístico Inteligente (DTI), donde la gamificación de rutas turísticas se había planteado como una de las acciones clave para reforzar la experiencia del visitante y poner en valor el relato histórico local.

Esta primera gymkana se ha estrenado además con un marcado carácter conmemorativo, al enmarcarse en el 450 aniversario de la Carta Puebla, una efeméride que permite recuperar y difundir algunos de los episodios más significativos de la memoria colectiva del municipio.

La actividad ha sido desarrollada en colaboración con la empresa Descubre Torreblanca, a través de la plataforma Gymkana Turística Digital, y convierte el casco urbano en un auténtico tablero de juego en el que los participantes deben resolver enigmas mientras recorren distintos enclaves del municipio.

La historia elegida para esta primera edición traslada a los jugadores hasta el Torreblanca de 1397, cuando la población sufrió un ataque berberisco, el robo de su custodia y la posterior batalla de Tedeliz para recuperarla. A partir de ese contexto histórico, la gymkana invita a las familias a implicarse en una aventura inmersiva con la que conocer el pasado local desde una perspectiva dinámica y cercana.

La Gymkana Turística Digital está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que puede realizarse en cualquier momento. Para participar únicamente es necesario disponer de un teléfono móvil y encontrarse físicamente en Torreblanca. No hace falta descargar ninguna aplicación ni registrarse previamente, ya que el acceso se realiza directamente mediante un enlace o a través del código QR instalado en la Oficina de Turismo.