Onda cierra el verano con cerca de 23.000 visitas a sus principales recursos turísticos.

Onda ha cerrado la temporada de verano con un balance turístico positivo y cerca de 23.000 visitas a sus principales recursos patrimoniales, culturales y naturales. El Castillo de las 300 Torres se mantiene como el principal atractivo turístico del municipio, con cerca de 18.000 visitantes durante los meses estivales.

Dentro de las cifras registradas en el Castillo destaca especialmente Onda Medieval, que reunió a 8.800 personas durante el mes de agosto. Por su parte, la programación de Íntims al Castell contabilizó 1.887 asistentes en junio. Otros espacios patrimoniales y culturales también han registrado una importante afluencia. La Torre de la Presó recibió 944 visitantes, mientras que el Museo del Azulejo Manolo Safont contabilizó 3.859 visitas durante el periodo estival.

El eclipse total de sol del 12 de agosto fue otro de los grandes reclamos turísticos de la temporada. El Castillo completó su aforo de 1.000 personas durante la jornada, que generó interés entre vecinos y visitantes procedentes de distintos puntos de la provincia y de otras zonas de España.

Las consultas relacionadas con el fenómeno astronómico comenzaron semanas antes en las oficinas de turismo. La celebración también tuvo impacto en el sector turístico local, con una ocupación hotelera y de viviendas turísticas cercana al 100 % y la llegada de visitantes internacionales atraídos específicamente por el eclipse.

Las dos oficinas de Tourist Info de Onda registraron durante el verano un total de 2.482 atenciones realizadas de forma presencial, telefónica y por correo electrónico. En conjunto, estos servicios atendieron a 6.797 personas interesadas en los recursos, actividades y propuestas turísticas del municipio.

Los datos consolidan el patrimonio histórico y cultural como uno de los principales pilares de la oferta turística de Onda y reflejan también el impacto de la programación municipal y de acontecimientos especiales a la hora de generar nuevos motivos para visitar la localidad durante los meses de verano.