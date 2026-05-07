El municipio de Moncofa pide más servicios de transporte en la estación de Nules y la AP-7

El Ayuntamiento de Moncofa y la Subdelegación del Gobierno en Castellón han mantenido una reunión de trabajo para estudiar mejoras en el estado y accesibilidad a la estación de tren y la creación de una nueva parada de autobús en la rotonda de acceso a la AP-7. Al encuentro ha asistido el alcalde de Moncofa, Wencés Alós Valls, el teniente de alcalde, José María Andrés Alós y el regidor de Urbanismo, Luis Ángel Ágreda quienes se han reunido con la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls.

En concreto se ha analizado el acceso a la estación que está situada en el término de Nules. Para ello se está a la espera que el consistorio de Nules, con quien Moncofa también se ha reunido, remita a Carreteras del Estado documentación sobre el PAI industrial de su zona sur. Esto permitiría habilitar el acceso a la estación desde la carretera nacional 340.

En el encuentro también se ha puesto de manifiesto la mejora del mantenimiento de la estación y su entorno así como del ascensor que mejora la accesibilidad. Otro aspecto ha sido la mejora de la iluminación de la vía peatonal hasta el recinto ferroviario. De manera transitoria también se ha estudiado la pavimentación del camino rural que ahora mismo da acceso.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha expuesto a la subdelegada la ubicación de una parada de autobús de la línea Castellón–Moncofa en la rotonda de acceso a la AP-7. La Generalitat Valenciana y la empresa concesionaria ya han dado su visto bueno técnico. Carreteras dispone de un terreno de su propiedad que podría albergar esta parada de autobús en un lateral de la rotonda. De esta manera se mejoraría el servicio a las personas usuarias.