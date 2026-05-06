El litoral de Moncofa se afianza como referente en la Comunitat con cuatro Banderas Azules

Las playas reconocidas este año son l’Estanyol, Masbó, Pedra Roja y Grao, que vuelven a cumplir con los exigentes criterios internacionales en materia de calidad del agua, seguridad, servicios y gestión ambiental.

Con este resultado, Moncofa se sitúa además entre los municipios con mayor número de Banderas Azules de la provincia de Castellón, reforzando su posicionamiento como destino turístico competitivo y de calidad.

En este sentido, el Ayuntamiento mantiene de forma continuada un dispositivo de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de playas, que se intensifica en los meses de mayor afluencia, pero que se desarrolla durante todo el año. A ello se suma la inversión sostenida en infraestructuras, accesibilidad y servicios, aspectos clave que han permitido mantener estos reconocimientos de forma continuada.

Otro de los pilares fundamentales vuelve a ser la excelente calidad del agua, con controles periódicos que certifican unos niveles óptimos de salubridad y que se sitúan de forma constante en los estándares más altos.

Además, Moncofa continúa consolidando su Sendero Azul, un recurso que se ha convertido en un elemento diferenciador del municipio, al combinar la oferta turística con la puesta en valor del entorno natural y el compromiso con la sostenibilidad.

Con esta nueva revalidación, Moncofa refuerza su liderazgo en el litoral de Castellón y consolida su imagen como destino seguro, sostenible y preparado para recibir a miles de visitantes con las máximas garantías.