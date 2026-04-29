LaraFest 2.6 convierte Almassora en epicentro solidario por la Fundación Lara de los Rosales

El Ayuntamiento de Almassora colabora en la celebración de LaraFest 2.6, una jornada festiva y solidaria que tendrá lugar este próximo sábado, 2 de mayo, en El Raval, desde las 10:30 hasta las 23:00 horas, con una completa programación musical, actividades infantiles y propuestas gastronómicas. El evento se celebrará a beneficio de la Fundación Lara de los Rosales.

El festival contará con actuaciones y sesiones durante todo el día. La programación arrancará a las 11:00 horas con Splai Teatre, continuará a las 12:30 horas con Trobadorets y seguirá a las 13:30 horas con DJ Mata & DJ Ramone. Por la tarde, será el turno de Cote_Beat a las 16:00 horas, La Pop.era a las 18:30 horas y Rocket DJ a las 20:30 horas.

Además de la oferta musical y escénica, LaraFest 2.6 incluirá actividades infantiles, un mercadillo solidario, sorteos, servicio de foodtruck, convirtiendo la jornada en una propuesta lúdica y participativa para todas las edades. Todos los fondos recaudados irán destinados a la pequeña Lara de los Rosales, quien sufrió un ictus con solo dos años y presenta una discapacidad del 70%, con el objetivo de ayudar a su bienestar y necesidades futuras.