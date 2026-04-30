Homenaje del PP de Vila-real al Hospital de la Plana en su 25 aniversario

El Partido Popular de Vila-real ha celebrado esta tarde un acto para conmemorar el 25 aniversario de la apertura del Hospital de la Plana, “una infraestructura que supuso un antes y un después para la ciudad, mejorando de manera notable la atención sanitaria para los vila-realenses y generando nuevas oportunidades de futuro”. “La apuesta decidida y valiente del PP por situar en Vila-real este hospital es una buena muestra de cómo con convicción, trabajo y dedicación se puede transformar la ciudad y mejorar la vida de nuestros vecinos”, ha señalado el presidente y portavoz de los populares, Adrián Casabó.

Bajo el título '25 anys cuidant de Vila-real', en el acto ha intervenido también el ex alcalde Manuel Vilanova, quien ha relatado todos los obstáculos que debieron superarse para conseguir que el Hospital de la Plana se ubicara en Vila-real y también la satisfacción que supuso su apertura en el año 2000. El ex conseller Alejandro Font de Mora, quien en aquel momento era portavoz del Grupo Popular en Les Corts, ha recordado los debates sobre este asunto e incluso ha señalado como el PSOE se oponía a que este hospital llegara a nuestra ciudad.

La actual gerente del Hospital de la Plana, Ana Gimeno, ha analizado la situación actual del hospital, al tiempo que ha dado cuenta de las inversiones que por valor de más de 25 millones de euros están previstas y que permitirán la construcción de un nuevo edificio de consultas externas y la ampliación de la UCI.