NULES

'Cuidar la democracia', es el título de la nueva conferencia Ciclo Ágora Nules con Manuela Carmena

El Alcalde de Nules, David García, ha presentado la nueva conferencia que tendrá lugar el próximo 12 de mayo, a las 19:00 horas, en el Local Multifuncional, de la ex jueza y ex alcaldesa de Madrid.

ondacero.es

Nules |

'Cuidar la democracia', es el título de la nueva conferencia Ciclo Ágora Nules con Manuela Carmena
'Cuidar la democracia', es el título de la nueva conferencia Ciclo Ágora Nules con Manuela Carmena | Ayuntamiento de Nules

La conferencia 'Cuidar la democracia', abordará la cuestión con especial atención, responsabilidad y el compromiso de todos y de todas. Y precisamente por ello, desde las instituciones públicas "tenemos también la obligación de generar espacios como éste donde reflexionar colectivamente”, ha comentado el Alcalde de Nules, David García.

El Ciclo de Conferencias Ágora Nules es un proyecto impulsado desde el Ayuntamiento de Nules, en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón-Vila-real, con el objetivo de abrir Nules al pensamiento, al debate y a la participación ciudadana, acercando al municipio voces relevantes del panorama nacional, y con la intención de que Nules sea un municipio activo, dinámico y comprometido, no solo en el tema económico o social, también en el ámbito cultural y cívico.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer