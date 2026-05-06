'Cuidar la democracia', es el título de la nueva conferencia Ciclo Ágora Nules con Manuela Carmena

La conferencia 'Cuidar la democracia', abordará la cuestión con especial atención, responsabilidad y el compromiso de todos y de todas. Y precisamente por ello, desde las instituciones públicas "tenemos también la obligación de generar espacios como éste donde reflexionar colectivamente”, ha comentado el Alcalde de Nules, David García.

El Ciclo de Conferencias Ágora Nules es un proyecto impulsado desde el Ayuntamiento de Nules, en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón-Vila-real, con el objetivo de abrir Nules al pensamiento, al debate y a la participación ciudadana, acercando al municipio voces relevantes del panorama nacional, y con la intención de que Nules sea un municipio activo, dinámico y comprometido, no solo en el tema económico o social, también en el ámbito cultural y cívico.